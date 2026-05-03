NA RUBU KOLAPSA

Gradonačelnik Ramsteina: Katastrofalne posljedice povlačenja američkih vojnika

Hina
03. svi. 2026. 15:16
A C-17 Globemaster military aircraft takes off from Ramstein military airbase. (AP Photo/Michael Probst)
Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imat će razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao je u nedjelju gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha, Ralf Hechler.

U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Ramstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi.

Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje, no Hechler smatra da bi takav potez, koji je uslijedio nakon kritika što ih je na račun rata u Iranu ranije ovaj tjedan izrekao njemački kancelar Friedrich Merz, mogao imati "katastrofalan" utjecaj bude li među njima i Ramstein-Miesenbach.

S članovima obitelji vojnika povlačenje bi moglo obuhvatiti i do 12.000 ljudi, objasnio je.

Općina vodi računa o infrastrukturi za velik broj Amerikanaca koji ondje žive. "Otiđe li odande velik dio stanovnika, to će za nas predstavljati bolan ekonomski udarac", rekao je gradonačelnik.

U općini Ramstein-Miesenbach, smještenoj neposredno uz golemu bazu američkih zračnih snaga, živi gotovo 8000 Amerikanaca s obiteljima.

Ekonomski utjecaj američke vojne prisutnosti u Ramsteinu godišnje iznosi više od dvije milijarde dolara, uključujući plaće, najamnine i ugovore s lokalnim tvrtkama.

Hechler je kazao da se drugi gradovi regije, iz kojih su se nakon završetka hladnog rata povukle američke snage, nikada nisu oporavili od tog udarca.

"Oni i danas pate od posljedica. Nakon što nestane ekonomske moći, ona se obično više nikada ne vrati. "

Podaci američke vojske iz travnja pokazuju da je u Europi trenutno stacionirano oko 86.000 američkih vojnika, od čega otprilike 39.000 u Njemačkoj. Broj se redovito mijenja, dijelom zbog rotacija i vojnih vježbi.

