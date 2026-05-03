Oglas

ULAZ BESPLATAN

U kupaćem kostimu u muzej: Nova dimenzija doživljaja umjetnosti i slobode

author
N1 Info
|
03. svi. 2026. 22:21
A visitor wearing a swimsuit. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
AFP/SEBASTIEN BOZON

Na posebnom jednodnevnom događaju u Baselu, oni koji su na izložbu Cézannea u Fondation Beyeler došli u kupaćem kostimu u muzej su mogli ući - besplatno.

Oglas

Fondation Beyeler u blizini Basela, ispred poznatih slika iz serije "Kupači" stajali su posjetitelji u bikinijima, kupaćim kostimima i kupaćim gaćicama.

Svi koji su prvog dana svibnja imali hrabrosti doći u kupaćem kostimu uštedjeli su na ulaznici, koja košta oko 27 eura. Neki ljubitelji umjetnosti čak su nosili kape za plivanje, hodali bosi i sjedili na suncu u vrtu muzeja, piše Euronews.

Čovjek i priroda isprepleteni

Događaj "Dan kupača" osmislio je poznati talijanski umjetnik Maurizio Cattelan. Namijenjen je nadopuni trenutne izložbe radova francuskog postimpresionista Paula Cézannea. Njegova poznata serija "Kupači" prikazuje gole figure, utkane u prirodu, dok su tijela i krajolik usko isprepleteni.

Muzej želi otvoriti dijalog između umjetnosti i gledatelja te unijeti dašak humora i slobode.

Ana Lopes je arhitektica i portugalska umjetnica koja živi u Baselu, u Fondation Beyeler stigla je u jednodijelnom kupaćem kostimu. "U Cézanneovim slikama možete osjetiti da ga je inspirirala priroda i da je želio izraziti to organsko iskustvo prirode i ljudi. Nošenje kupaćeg kostima blizu je tome, jer ste gotovo goli", izjavila je.

Mnogi posjetitelji složili su se da koncept uspješno krši tradicionalna muzejska pravila. Organizatori se nadaju da će se ljudi i dalje osjećati potaknutima da razigrano napuste svoju zonu udobnosti i dožive umjetnost na novi način. Izložba Cézannea u Baselu traje do 25. svibnja 2026.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
basel izložba paul cezanne

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ