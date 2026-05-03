U kupaćem kostimu u muzej: Nova dimenzija doživljaja umjetnosti i slobode

Na posebnom jednodnevnom događaju u Baselu, oni koji su na izložbu Cézannea u Fondation Beyeler došli u kupaćem kostimu u muzej su mogli ući - besplatno.
Oglas
Fondation Beyeler u blizini Basela, ispred poznatih slika iz serije "Kupači" stajali su posjetitelji u bikinijima, kupaćim kostimima i kupaćim gaćicama.
Svi koji su prvog dana svibnja imali hrabrosti doći u kupaćem kostimu uštedjeli su na ulaznici, koja košta oko 27 eura. Neki ljubitelji umjetnosti čak su nosili kape za plivanje, hodali bosi i sjedili na suncu u vrtu muzeja, piše Euronews.
Čovjek i priroda isprepleteni
Događaj "Dan kupača" osmislio je poznati talijanski umjetnik Maurizio Cattelan. Namijenjen je nadopuni trenutne izložbe radova francuskog postimpresionista Paula Cézannea. Njegova poznata serija "Kupači" prikazuje gole figure, utkane u prirodu, dok su tijela i krajolik usko isprepleteni.
Muzej želi otvoriti dijalog između umjetnosti i gledatelja te unijeti dašak humora i slobode.
Ana Lopes je arhitektica i portugalska umjetnica koja živi u Baselu, u Fondation Beyeler stigla je u jednodijelnom kupaćem kostimu. "U Cézanneovim slikama možete osjetiti da ga je inspirirala priroda i da je želio izraziti to organsko iskustvo prirode i ljudi. Nošenje kupaćeg kostima blizu je tome, jer ste gotovo goli", izjavila je.
Mnogi posjetitelji složili su se da koncept uspješno krši tradicionalna muzejska pravila. Organizatori se nadaju da će se ljudi i dalje osjećati potaknutima da razigrano napuste svoju zonu udobnosti i dožive umjetnost na novi način. Izložba Cézannea u Baselu traje do 25. svibnja 2026.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas