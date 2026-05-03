Francuski ljevičar Melenchon kandidirat će se na predsjedničkim izborima 2027.

Jean-Luc Melenchon, vodeća figura krajnje lijeve političke stranke Nepokorena Francuska (La France Insoumise), natjecat će se na predsjedničkim izborima sljedeće godine, rekao je u nedjelju.
"Da, kandidat sam", rekao je Melenchon televiziji TF1.
Melenchon (74), desetljećima je istaknuta ličnost francuske ljevice, držeći ministarska mjesta u bivšim vladama kad je bio član Socijalističke stranke. Kandidirao se za predsjednika 2012., 2017. i 2022. godine, kad je završio na trećem mjestu, iza krajnje desne kandidatkinje Marine le Pen te sadašnjeg predsjednika Emmanuela Macrona.
"Imamo manje od godine dana do druge runde izbora. Kod nas je sve već riješeno, imamo tim, manifest i jednog kandidata", dodao je Melenchon.
Prema francuskom ustavu, Macron ne može tražiti i treći mandat kao predsjednik.
Edouard Philippe, Macronov prvi premijer 2017. godine, također će se kandidirati 2027. godine, predstavljajući stranu desnog centra.
Krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN), koju predvode Le Pen i njezin štićenik Jordan Bardella, ostvaruje dobre rezultate na anketama iako RN-u nije uspjelo preuzeti kontrolu u bilo kojem većem gradu tijekom francuskih općinskih izbora u ožujku.
Le Pen, koja se natjecala na posljednjim trima izborima, ne može se kandidirati zbog presude za zlouporabu sredstava EU-a, koju pokušava osporiti žalbom. Ako joj žalba bude odbačena, očekuje se da će se Bardella kandidirati umjesto nje.
