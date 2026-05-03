Izbila zaraza na kruzeru, tri osobe umrle. Oglasio se WHO, istraga u tijeku

Tri osobe su preminule, a još se sumnja da je najmanje pet zaraženo tijekom plovidbe kruzerom MV Hondius od Argentine prema Zelenortskim Otocima. Brod plovi pod nizozemskom zastavom. Istraga je u tijeku.
Infekcije hantavirusom obično su povezane s izloženošću urinu ili izmetu zaraženih glodavaca. Iako je rijedak, virus se može širiti među ljudima i može dovesti do teških respiratornih bolesti, piše Sky News.
Oglasio se WHO
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je izjavu u kojoj se navodi da su tri osobe umrle, a jedna je na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi.
Dodaje se da se putnicima i posadi na brodu pruža medicinska skrb.
Cijela izjava glasi: „WHO je svjestan i podržava javnozdravstveni događaj koji uključuje kruzer koji plovi Atlantskim oceanom. Do danas je laboratorijski potvrđen jedan slučaj zaraze hantavirusom, a postoji još pet sumnjivih slučajeva. Od šest zaraženih osoba, tri su umrle, a jedna se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi.
"Detaljne istrage su u tijeku, uključujući daljnja laboratorijska ispitivanja i epidemiološka istraživanja. Putnicima i posadi pruža se medicinska skrb i podrška. Sekvenciranje virusa je također u tijeku.
Infekcije hantavirusom obično su povezane s izloženošću okolišu (izloženost urinu ili izmetu zaraženih glodavaca). Iako rijedak, hantavirus se može širiti među ljudima i može dovesti do teških respiratornih bolesti te zahtijeva pažljivo praćenje pacijenata, podršku i odgovor.
WHO olakšava koordinaciju između država članica i brodskih operatera za medicinsku evakuaciju dvaju putnika sa simptomima, kao i potpunu procjenu rizika za javno zdravlje i podršku preostalim putnicima na brodu. WHO je zahvalan na brzim akcijama i koordinaciji među svima uključenima", napisali su.
Hantavirus se širi od glodavaca
Ljudi dobivaju hantaviruse kontaktom s glodavcima poput štakora i miševa, posebno kada su izloženi njihovom urinu, izmetu i slini, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
Mogu se širiti i ugrizom ili ogrebotinom glodavca, ali to je rijetko, navodi se.
Hantavirusi uzrokuju dva sindroma - Hantavirusni plućni sindrom (HPS) i hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom (HFRS).
HPS je teška i potencijalno smrtonosna bolest koja utječe na pluća. Simptomi HPS-a obično se počinju pokazivati jedan do osam tjedana nakon kontakta sa zaraženim glodavcem.
Rani simptomi mogu uključivati: umor, vrućicu, bolove u mišićima, posebno u velikim mišićnim skupinama poput bedara, bokova, leđa, a ponekad i ramena.
HFRS je teška i ponekad smrtonosna bolest koja utječe na bubrege.
Simptomi HFRS-a obično se razvijaju unutar jednog do dva tjedna nakon izloženosti. U rijetkim slučajevima mogu Razvoj simptoma može trajati do osam tjedana.
Početni simptomi počinju iznenada i uključuju: intenzivne glavobolje, bol u leđima i trbuhu, vrućicu/zimicu, mučninu te zamagljen vid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
