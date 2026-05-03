NIJE PRIJETIO KUĆAMA

U požaru u Kaštel Sućurcu izgorjelo šest hektara borove šume

Hina
03. svi. 2026. 22:55
U požaru koji je u nedjelju predvečer planuo u Kaštel Sućurcu na području nekadašnje tvornice Jugovinil, izgorjelo je oko šest hektara borove šume.

Vatrena stihija koju su vatrogasci uspjeli ugasiti nije prijetila kućama, izvijestili su iz DVD-a u Kaštel Sućurcu.

"Vatrogasci s osam vozila su bili angažirani u gašenju požara i uspjeli su ga ugasiti oko 20 sati," rekli su vatrogasci u Kaštel Sućurcu. 

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca požar nije prijetio kućama, istaknuli su.

