Pripuzova tvrtka povlači se iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću

U takvim okolnostima, vodeći se odgovornošću prema javnom interesu i potrebom da se sanacija otpada u Gospiću provede bez dodatnih zastoja, naša je članica odlučila povući se iz zajednice ponuditelja, na način koji je pravno i ugovorno moguć, kako bi preostali članovi zajednice mogli nastaviti s postupkom ugovaranja i realizacije sanacije.