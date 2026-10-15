CE-ZA-R
Pripuzova tvrtka povlači se iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću
Iz poduzeća CE-ZA-R objavili su da povlače ponude za uklanjanje otpada u Gospiću.
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Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom aktualnih događaja vezanih uz postupak sanacije otpada na području Gospića, kao i činjenice da je na predmetnom natječaju odabrana zajednica ponuditelja s tvrtkom CE-ZA-R, članicom C.I.O.S. Grupe, kao nositeljem zajednice, smatramo važnim javnosti iznijeti svoj stav i pojasniti odluku o povlačenju CE-ZA-R-a iz te zajednice.
Prema informacijama koje su dospjele u javnost, protiv nositelja zajednice ponuditelja, društva CE-ZA-R, otvorena je istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu, umjesto na lokaciju u Gospiću.
U takvim okolnostima, vodeći se odgovornošću prema javnom interesu i potrebom da se sanacija otpada u Gospiću provede bez dodatnih zastoja, naša je članica odlučila povući se iz zajednice ponuditelja, na način koji je pravno i ugovorno moguć, kako bi preostali članovi zajednice mogli nastaviti s postupkom ugovaranja i realizacije sanacije.
Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije, bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora.
Ne želimo da sudjelovanje CE-ZA-R-a u postupku sanacije bude razlog za bilo kakvo odgađanje radova koji su od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša niti predmet političkih prepucavanja.
Naša članica CE-ZA-R nije dovezla otpad na lokaciju u Gospiću koja je predmet ove sanacije. Stoga smatramo neprihvatljivim da se našu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile.
Odluka CE-ZA-R-a o povlačenju iz zajednice ponuditelja nije odustajanje od odgovornog pristupa, već nastojanje da se ukloni iz okolnosti koje bi mogle dodatno opterećivati provedbu sanacije i istodobno zaštiti od neutemeljenog povezivanja s nastankom predmetnog onečišćenja u Gospiću.
Sanacija otpada u Gospiću mora biti prioritet. Naše očekivanje, kao i većine dobronamjernih građana Republike Hrvatske, jest da se taj posao provede zakonito, stručno, brzo i bez nepotrebnih odgađanja, uz jasno utvrđivanje odgovornosti svih sudionika na temelju relevantnih dokaza.
Naša je poruka javnosti jednostavna: podržavamo provedbu sanacije i ne želimo biti prepreka njezinoj realizaciji, ali jednako tako naglašavamo da nećemo prihvatiti da se našoj članici pripisuje odgovornost za otpad koji nije dovezla na lokaciju u Gospiću.
U interesu građana Gospića, zaštite okoliša i transparentnog postupanja, očekujemo da se činjenice utvrde, odgovornost jasno razgraniči, a sanacija provede bez daljnjih nepotrebnih zastoja", stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Uprave CIOS Grupe Raphael Clemens Barth.
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