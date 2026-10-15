Hotel u Poreču evakuiran zbog kemijske reakcije, više osoba zatražilo liječničku pomoć

Nakon što su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Poreč obavili potrebna mjerenja utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalazi spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Navedene prostorije osiguravaju policijski službenici i vatrogasci, a očevid će se nastaviti nakon što to dozvoli razina koncentracije klora u zraku.