ŠIRIO SE INTENZIVAN MIRIS
Hotel u Poreču evakuiran zbog kemijske reakcije, više osoba zatražilo liječničku pomoć
Jučer oko 11 sati evakuiran je hotel u Poreču zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti prostorijama hotela te je više osoba zatražilo liječničku pomoć.
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Policijski službenici su zajedno sa ostalim hitnim službama osigurali područje te provode izvide s ciljem utvrđivanja okolnosti događaja.
Zasad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je došlo do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba, prenosi Glas Istre.
Nakon što su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Poreč obavili potrebna mjerenja utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalazi spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Navedene prostorije osiguravaju policijski službenici i vatrogasci, a očevid će se nastaviti nakon što to dozvoli razina koncentracije klora u zraku.
Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
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