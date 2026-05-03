ChatGPT je odabrao najbolje kvartove u Zagrebu. Provjerili smo koliko se traži za kvadrat stana u njima

Prema tim podacima, od spomenutih kvartova najskuplje su stambene nekretine na Jarunu i Vrbanima, u prosjeku od 4.300 do 4.600 eura za kvadrat. S tim da je na Vrbanima tražena cijena kvadrata viša nego na Jarunu. Na drugom mjestu je Maksimir s prosječnim traženim cijenama od 4.200 do 4.400 eura za kvadrat. Slijede Trešnjevka-sjever i Špansko, a od spomenutih kvartova na začelju je Prečko s traženim cijenama od 3.500 do 3.800 eura za kvadrat.