VIDEO / Zelenski se sastao s finskim premijerom, predložio mu potpisivanje sporazuma o dronovima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski susreo se s finskim premijerom Petterijem Orpom, kojem je predložio potpisivanje sporazuma o dronovima.
"Zahvalio sam mu na nedavnoj odluci Finske da dodijeli dodatnih 300 milijuna dolara obrambene potpore Ukrajini. Iskreno cijenimo to i razgovarali smo o prioritetnim područjima naše obrane - posebno protuzračnoj obrani - koja se mogu ojačati ovim paketom", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
Dodao je da je finskom premijeru predložio pojačanje bilateralnog partnerstva potpisivanjem sporazuma u formatu Drone Deala.
During a meeting with Prime Minister of Finland @PetteriOrpo, I thanked him for Finland’s recent decision to allocate an additional $300 million in defense support for Ukraine. We sincerely appreciate this, and we discussed priority areas of our defense – particularly air defense… pic.twitter.com/8gQvbudY76— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026
"Ukrajina je spremna podijeliti svoju stručnost i ojačati one koji nas jačaju od samog početka invazije velikih razmjera", naglasio je.
Zelenski je poručio da su raspravljali i o međunarodnoj suradnji, posebno europskoj integraciji Ukrajine. "Sada postoji dobra prilika za otvaranje pregovaračkih klastera, a Ukrajina to u potpunosti zaslužuje. Zahvaljujem Finskoj na podršci", zaključio je Zelenski.
