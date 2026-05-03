PETTERI ORPO

VIDEO / Zelenski se sastao s finskim premijerom, predložio mu potpisivanje sporazuma o dronovima

03. svi. 2026. 19:49
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski susreo se s finskim premijerom Petterijem Orpom, kojem je predložio potpisivanje sporazuma o dronovima.

"Zahvalio sam mu na nedavnoj odluci Finske da dodijeli dodatnih 300 milijuna dolara obrambene potpore Ukrajini. Iskreno cijenimo to i razgovarali smo o prioritetnim područjima naše obrane - posebno protuzračnoj obrani - koja se mogu ojačati ovim paketom", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Dodao je da je finskom premijeru predložio pojačanje bilateralnog partnerstva potpisivanjem sporazuma u formatu Drone Deala.

"Ukrajina je spremna podijeliti svoju stručnost i ojačati one koji nas jačaju od samog početka invazije velikih razmjera", naglasio je.

Zelenski je poručio da su raspravljali i o međunarodnoj suradnji, posebno europskoj integraciji Ukrajine. "Sada postoji dobra prilika za otvaranje pregovaračkih klastera, a Ukrajina to u potpunosti zaslužuje. Zahvaljujem Finskoj na podršci", zaključio je Zelenski.

