VIDEO / Zelenski se sastao s finskim premijerom, predložio mu potpisivanje sporazuma o dronovima

"Zahvalio sam mu na nedavnoj odluci Finske da dodijeli dodatnih 300 milijuna dolara obrambene potpore Ukrajini. Iskreno cijenimo to i razgovarali smo o prioritetnim područjima naše obrane - posebno protuzračnoj obrani - koja se mogu ojačati ovim paketom", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.