Oglas

AFERE U SAVEZIMA

Počeli izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru, oni se oglasili priopćenjem

author author
N1 Info , Hina
|
03. svi. 2026. 18:55
22.12.2025. Zagreb - Svecana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora. Tonci Glavina, Andrej Plenkovic, Zlatko Matesa, Sinisa Krajac Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

USKOK je započeo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Index.

Oglas

Portal Index navodi da istražitelji osim uloge HOO-a u financiranju skijaškog saveza sada provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja HOO-a, ali i isplatu dnevnica. Najviše im je u fokusu, dodaju, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.

NovaTV je, pak, objavila da je HOO pod povećalom USKOK-a zbog organizacije raznih događanja.

Oglasio se HOO

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.

Turudić: Dobivamo jako puno prijava

Nakon izbijanja velike afere u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je počeo s izvidima i u brojnim drugim sportskim savezima.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je u subotu da DORH prima jako puno kaznenih prijava u brojnim sportskim savezima.

"Dnevno dobivamo jako puno, i anonimnih i potpisanih kaznenih prijava radi sumnje u postojanje kaznenih djela ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave. Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza. U nekim slučajevima se radi o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama", istaknuo Turudić, no, nije otkrio o kojim sportskim savezima je riječ.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hoo hrvatski olimpijski odbor uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ