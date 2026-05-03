USKOK je započeo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Index.
Portal Index navodi da istražitelji osim uloge HOO-a u financiranju skijaškog saveza sada provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja HOO-a, ali i isplatu dnevnica. Najviše im je u fokusu, dodaju, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.
NovaTV je, pak, objavila da je HOO pod povećalom USKOK-a zbog organizacije raznih događanja.
Oglasio se HOO
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.
"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.
"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.
Turudić: Dobivamo jako puno prijava
Nakon izbijanja velike afere u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je počeo s izvidima i u brojnim drugim sportskim savezima.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je u subotu da DORH prima jako puno kaznenih prijava u brojnim sportskim savezima.
"Dnevno dobivamo jako puno, i anonimnih i potpisanih kaznenih prijava radi sumnje u postojanje kaznenih djela ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave. Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza. U nekim slučajevima se radi o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama", istaknuo Turudić, no, nije otkrio o kojim sportskim savezima je riječ.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
