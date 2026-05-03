Ogromne gužve na autocestama, na granicama se čeka i do šest sati

Hrvatski autoklub izvijestio je u nedjelju predvečer da je promet na svim važnijim pravcima u smjeru unutrašnjosti vrlo gust.
Oglas
Gužve se stvaraju posebno na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a višesatna čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom.
A1 Zagreb-Split-Ploče:
- između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje
- prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac U SMJERU DUBROVNIKA (zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak:čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1)) - promet će biti pušten tek sutra ujutro (4.5.)
- kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km
- promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika
A3 Bregana-Lipovac:
- prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane - vozi se uz ograničenje brzine, otežano u koloni dugoj oko 3 km
A6 Rijeka-Zagreb:
- kolona u zoni radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 4 km
- povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba
- kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 3 km
Krčki most:
- kolona u smjeru kopna od Omišlja
Istarski ipsilon:
- kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke
DC1 Zagreb-Karlovac-Split
- usporeno u koloni vozi se kod Slunja u smjeru Zagreba
- usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 26 min.|
Oglas
Oglas