MASOVNI POVRATAK

Ogromne gužve na autocestama, na granicama se čeka i do šest sati

N1 Info
03. svi. 2026. 19:23
30.04.2026., Zagreb, Pojacan promet i guzve na naplatnoj kucici Lucko u smjeru mora zbog produzenog vikenda i Praznik rada. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Hrvatski autoklub izvijestio je u nedjelju predvečer da je promet na svim važnijim pravcima u smjeru unutrašnjosti vrlo gust.

Gužve se stvaraju posebno na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a višesatna čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom.

A1 Zagreb-Split-Ploče:

  • između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje
  • prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac U SMJERU DUBROVNIKA (zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak:čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1)) - promet će biti pušten tek sutra ujutro (4.5.)
  • kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km
  • promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika

A3 Bregana-Lipovac:

  • prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane - vozi se uz ograničenje brzine, otežano u koloni dugoj oko 3 km

A6 Rijeka-Zagreb:

  • kolona u zoni radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 4 km
  • povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba
  • kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 3 km

Krčki most:

  • kolona u smjeru kopna od Omišlja

Istarski ipsilon:

  • kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke

DC1 Zagreb-Karlovac-Split

  • usporeno u koloni vozi se kod Slunja u smjeru Zagreba
  • usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine

HAK

