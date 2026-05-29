PRITISAK TURIZMA
Hrvatski grad zabranjuje nove apartmane. Gradonačelnik: "Stajemo tome na kraj!"
Jedan od najpopularnijih hrvatskih turističkih gradova na Jadranu uskoro bi mogao, zbog masovnog turizma, ograničiti broj apartmana. Planira se uvesti moratorij na izdavanje novih dozvola za apartmane u staroj gradskoj jezgri.
Gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević za RTL Danas je poručio da se radi o promišljenoj odluci. "Već dugi niz godina razmišljamo da uvedemo jednu takvu zabranu iz razloga što Rovinj bilježi, iz godine u godinu, rast dolazaka stranih gostiju u naš grad, ali i rast broja apartmana i smještajnih kapaciteta u našem gradu", istaknuo je.
Četiri milijuna noćenja i 750 tisuća dolazaka stvaraju ogroman pritisak na starogradsku jezgru i grad općenito. Problemi se stvaraju i u infrastrukturi i prometu.
"Odlučili smo da stanemo na kraj apartmanizaciji, odlučili smo da stanemo na kraj daljnjem razvoju grada kroz građenja novih apartmana i davanja novih kategorizacija za smještaj stranih gostiju", poručio je.
Zabrana se na one koji već imaju više apartmana, rekao je, neće odnositi. "Definirali smo upravo ovaj moratorij koji će se u ovom slučaju odnositi samo na starogradsku jezgru - što ne znači da u budućnosti nećemo i na ostale dijelove grada. Ali za one koji trenutačno imaju svoje apartmane - na njih se ta odluka neće odnositi", zaključio je za RTL.
