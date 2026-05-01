Tri obrazovna sindikata uputila zahtjev Vladi: "Sad i odmah"

Napomenuo je i da su sindikati podnijeli tužbu protiv Republike Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada o kojoj bi se trebalo odlučivati u lipnju. Tu su upozorili na kršenje dvije vrlo važne međunarodne konvencije koje je Hrvatska ratificirala - da su demonstracije i prosvjedi sindikalna aktivnost te da jedna strana nema pravo samostalno tumačiti ugovor koje su potpisale dvije strane. Upravo to je učinila Vlada premijera Andreja Plenkovića preko Ministarstva rada uz servisiranje onih koji su odradili taj nečastan posao, ustvrdio je Stipić.