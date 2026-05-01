EU čeka potez Srbije: Novac do tada ostaje na računima Unije

N1/Nikola Radišić

Isplata sredstava iz Plana rasta EU-a za Srbiju još nije u potpunosti obustavljena. Stav EU-a o toj temi nije se promijenio – čekaju se potezi Srbije kojima će pokazati ispunjava li preporuke Venecijanske komisije vezane uz takozvane "Mrdićeve zakone”.

Do tada sav novac predviđen za Srbiju privremeno ostaje na računima EU.

"Za sada smo zaustavili sve isplate iz Plana rasta jer je Srbija nazadovala u području pravosuđa i dok to ne isprave, neće moći dobiti financijsku potporu EU-a”, rekla je sinoć povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos.

Srbija se suočava s mogućnošću da trajno ostane bez sredstava iz Plana rasta u iznosu većem od milijardu eura ako ne ispuni preporuke Venecijanske komisije vezane uz sporne zakone.

Kada Beograd poduzme konkretne korake, Europska komisija će provesti procjenu i donijeti konačnu odluku o isplati. Do tada će sredstva iz Plana rasta namijenjena Srbiji biti zamrznuta.

Ako odluka Komisije bude negativna, isplata će biti trajno suspendirana, a novac namijenjen Srbiji bit će preusmjeren drugim državama obuhvaćenima Planom rasta.