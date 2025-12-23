Gasi se magazin Globus

Važno nam je da svi naši čitatelji i dalje imaju pristup autorima i temama koje su navikli čitati, stoga će Globusove autore i njihove tekstove, među kojima su temeljite političke i ekonomske analize, ozbiljne društvene, poslovne i kulturne teme, od siječnja 2026. godine moći čitati na portalu jutarnji.hr i u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista, najavila je u utorak Uprava Društva Hanza Medie.