VIDEO, FOTO / Iran prije pregovora traži otvaranje Hormuza, Izrael uhitio aktiviste iz Brazila i Španjolske

Američki redsjednik Donald Trump izjavio je da se američka mornarica djeluje "poput pirata" provodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Iako je još uvijek primirje na snazi, sukob zapravo traje.
Neke od iranskih plovila zaplijenio je SAD nakon što su napustili iranske luke, zajedno sa sankcioniranim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.
Ujedno, iako je na snazi primirje Izrael ne prestaje s napadima na Libanon i gađanjem civilnih meta pa je tako u sinoćnjim napadima 12 ljudi ubijeno, a 25 ih je ranjeno. Među žrtvama je i jedno dijete. Izraelci navode da su četiri njihova vojnika ranjena.
SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi, a milijuni raseljeni.
16:11
Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta
S obzirom na to da su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana ponovno u zastoju, i Washington i Teheran signaliziraju svoju sposobnost da izdrže dugotrajni zastoj. Ipak, ovaj zastoj mogao bi prisiliti ostatak svijeta da plati visoku cijenu za rat koji nije izabrao.
Iranski "vrlo dobri" pregovarači, kako ih je opisao državni tajnik Marco Rubio, poslali su Trumpu novi prijedlog koji on smatra nezadovoljavajućim. Teheranova nespremnost da postigne kompromis prihvatljiv SAD-u sugerira njegovu udobnost s dugotrajnim zastojem, unatoč američkoj pomorskoj blokadi. Više OVDJE
15:54
Poljska osuđuje "kontinuirani raspad" NATO-a
Poljski premijer Donald Tusk osudio je "kontinuirani raspad našeg saveza" tijekom rastućeg raskola unutar NATO-a oko američko-izraelskog rata protiv Irana.
"Najveća prijetnja transatlantskoj zajednici nisu njezini vanjski neprijatelji, već kontinuirani raspad našeg saveza. Svi moramo učiniti sve što je potrebno da preokrenemo ovaj katastrofalni trend", napisao je Tusk.
Trump je također izrazio nezadovoljstvo Italijom i Španjolskom te rekao da će "vjerojatno" povući američke snage iz tih zemalja. Rekao je da kada su ih SAD-u "trebale, nisu bile tamo", aludirajući na njegov rat protiv Irana. "Moramo to zapamtiti".
Četiri tjedna otkako su Sjedinjene Države i Izrael obustavili svoju kampanju bombardiranja Irana, nije postignut dogovor o okončanju rata koji je uzrokovao najveći poremećaj ikada u globalnoj opskrbi energijom.
14:52
Gdje su sve američki vojnici bazirani u Europi?
Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, nakon javnog spora oko rata u Iranu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kancelara Friedricha Merza.
Riječ je najkonkretnijoj najavi Washingtona dosad o smanjenju američke vojne prisutnosti u Europi, a dolazi nakon mjeseci pritužbi iz Washingtona da regija ne čini dovoljno kako bi podržala Amerikance u Iranu i pobrinula se za vlastitu sigurnost.
Slijede neke od ključnih pojedinosti o američkoj vojnoj prisutnosti u Europi, kako navodi Reuters.
Koliko je američkih vojnika u Europi?
Sjedinjene Države imale su približno 68.000 djelatnih vojnih osoba trajno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Europi prema podacima iz prosinca 2025., pokazuju podaci američkog Obrambenog centra za podatke o ljudstvu (DMDC).
To ne uključuje rotacijske snage upućene u sklopu operacija raspoređivanja snaga i na vježbe.
Američka vojska raspoređena je u 31 stalnoj bazi i na još 19 vojnih lokacija kojima Ministarstvo obrane ima pristup od ožujka 2024., pokazuje izvješće Kongresa.
Što čini američke snage u Europi?
Europsko zapovjedništvo američkih snaga (USEUCOM) nadzire američke vojne operacije diljem Europe, surađujući sa saveznicima iz NATO-a putem šest zapovjedništava koja predstavljaju kopnenu vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo, marince, snage za specijalne operacije i novoosnovane svemirske snage. Sjedišta tih komponenti nalaze se u Njemačkoj i Italiji, a usredotočena su na odgovor na krize i sigurnosnu suradnju diljem Europe i Afrike.
Gdje su ti vojnici smješteni?
Američki vojnici stacionirani su u više od desetak europskih zemalja, najviše u Njemačkoj, Italiji i Britaniji.
Njemačka – Najveća američka baza u Europi je zrakoplovna baza u blizini njemačkog grada Ramsteina, gdje su vojnici stacionirani od 1952. godine. U južnoj Njemačkoj, garnizon američke vojske Bavaria, sa sjedištem u Grafenwoehru, glavno je obučno središte za snage u Europi. Prema podacima DMDC-a, od prosinca 2025. godine u Njemačkoj je bilo stacionirano 36.436 djelatnih vojnika, podijeljenih u pet garnizona.
Italija – Američko vojno osoblje stacionirano je u Italiji od kraja Drugog svjetskog rata i obuhvaća divizije kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva. Podaci DMDC-a pokazuju da je Italija krajem 2025. udomila 12.662 djelatna vojnika u bazama u Vicenzi, Avianu, Napulju i na Siciliji.
Britanija – Američke snage u Ujedinjenom Kraljevstvu obuhvaćale su 10.156 vojnika u prosincu prošle godine, smještenih u tri baze, udomljujući uglavnom osoblje zrakoplovstva.
Španjolska – Ova zemlja udomljuje baze američke mornarice i zrakoplovstva u blizini Gibraltarskog tjesnaca. Podaci DMDC-a pokazuju da je od prosinca 2025. u Španjolsku bilo trajno raspoređeno 3814 djelatnih vojnika.
Poljska – Poljska udomljuje 369 trajno dodijeljenih djelatnih vojnika, kao i oko 10.000 pripadnika rotacijskih snaga financiranih kroz Europsku inicijativu odvraćanja, pokazuju podaci DMDC-a i Kongresne službe za istraživanje. Osoblje je smješteno u četiri baze s privremenim pristupom SAD-a.
Rumunjska – Slično Poljskoj i drugim bivšim zemljama komunističkog bloka, Rumunjska udomljuje rotacijsku prisutnost američkih snaga uz 153 trajno dodijeljena vojnika, prema podacima DMDC-a i Kongresne službe za istraživanje. Baze kojima SAD ima pristup uključuju zrakoplovnu bazu Mihail Kogalniceanu, Campia Turzii i Deveselu.
Mađarska – SAD provodi rotacijska raspoređivanja snaga i vježbe u Mađarskoj. DMDC je u prosincu naveo da je zemlja udomila 77 trajno dodijeljenih vojnika stacioniranih u dvije baze, Kecskemet i zrakoplovnu bazu Papa.
14:13
Uhićeni aktivisti iz Španjolske i Brazila
Dvojica aktivista koji su sudjelovali u Global Sumid flotili usmjerenoj prema Gazi dovedena su u Izrael na ispitivanje nakon što su izraelske snage presrele brodove u međunarodnim vodama.
Španjolac Saif Abu Keshek i Brazilac Thiago Avila trenutačno se nalaze u Izraelu te će "biti prebačeni na ispitivanje pred nadležnim tijelima za provedbu zakona", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.
Ministarstvo navodi i da su obojica aktivista povezani s organizacijom PCPA, koju je američko Ministarstvo financija sankcioniralo zbog navodnih veza s Hamasom.
14:06
Kako bi rat s Iranom mogao slomiti američko gospodarstvo?
U svojoj jezičnoj srži, dvočlana fraza "uništenje potražnje" djeluje ozbiljno, grubo, možda čak i nasilno. U praksi, to nije daleko od istine: to znači da razmjer cjenovnog šoka može biti toliko velik, toliko dugotrajan i toliko bolan da se obrasci potrošnje mijenjaju – ponekad do točke u kojoj trajno mijenjaju smjer, strukturu i stabilnost nekog sektora ili cijelog gospodarstva. Više OVDJE.
13:09
Iran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca prije nuklearnih pregovora
Iranski prijedlog, koji američki predsjednik Donald Trump zasad odbija, otvorio bi Hormuški tjesnac za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je u subotu visoki iranski dužnosnik.
Četiri tjedna nakon što su Sjedinjene Države i Izrael obustavili bombardiranje Irana, još nije postignut dogovor o okončanju rata koji je prouzročio najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada.
Iran blokira gotovo svu plovidbu iz Zaljeva, osim vlastite, više od dva mjeseca. Prošlog su mjeseca Sjedinjene Države nametnule vlastitu blokadu brodova koji polaze iz iranskih luka.
Trump je rekao da "nije zadovoljan" najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se točno elementima protivi.
"Traže stvari na koje ne mogu pristati", rekao je novinarima u Bijeloj kući.
Washington je višekratno poručio kako neće okončati rat bez dogovora koji bi spriječio Iran da ikada dođe do nuklearnog oružja, što je bio glavni cilj koji je Trump naveo kada je pokrenuo napade u veljači, usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi kako je njegov nuklearni program mirnodopski.
Govoreći pod uvjetom anonimnosti, visoki iranski dužnosnik rekao je kako Teheran vjeruje da je njegov najnoviji prijedlog o odgodi nuklearnih pregovora za kasniju fazu značajan pomak, usmjeren ka olakšavanju postizanja dogovora.
Prema tom prijedlogu, rat bi završio uz jamstvo da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovno napasti. Iran bi otvorio tjesnac, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu.
Budući bi se pregovori potom vodili o ograničenjima iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, pri čemu Iran traži da Washington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe, čak i ako pristane na njegovu obustavu.
"U ovom su okviru pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomaknuti u završnu fazu, kako bi se stvorilo povoljnije ozračje", rekao je dužnosnik.
Reuters i druge novinske agencije već su proteklog tjedna izvijestili da Teheran predlaže ponovno otvaranje tjesnaca prije rješavanja nuklearnih pitanja. Dužnosnik je potvrdio da je ovaj novi vremenski okvir sada detaljno opisan u službenom prijedlogu, koji je Sjedinjenim Državama dostavljen preko posrednika.
12:59
Napad na časnu sestru u Jeruzalemu
U Jeruzalemu je napadnuta francuska katolička časna sestra i arheološka istraživačica dok je hodala ulicom, a snimka incidenta izazvala je široko zgražanje javnosti. Više OVDJE.
12:22
Hezbolah: Ciljano smo gađali izraelske vojnike
Hezbolah tvrdi da je gađao "okupljanje izraelskih neprijateljskih vojnika" unutar kuće u mjestu Biyyada na jugu Libanona.
Ta oružana skupina navodi da je napad izveden u petak u 19:15. Nije poznato koliko se vojnika nalazilo u kući, kakav je bio ishod napada niti ima li žrtava.
Hezbolah je poručio da je napad izveden "kao odgovor na kršenje primirja od strane izraelskog neprijatelja i napade usmjerene na sela na jugu Libanona", objavljeno je na njihovom Telegram kanalu.
Izrael vodi rat u Libanonu od 2. ožujka, pri čemu je poginulo više od 2600 ljudi, a više od 1,6 milijuna ih je raseljeno.
11:55
Nobelovka Mohamadi prebačena u bolnicu nakon srčanog udara
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi hospitalizirana je u Iranu nakon "katastrofalnog pogoršanja zdravlja", uključujući "srčani udar", izjavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Više OVDJE.
11:14
Nijemci bez značajnijih reakcija na Trumpovu odluku
Njemački ministar obrane Boris Pistorius je najavu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe.
"Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture", rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke.
On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu "kako Europljana tako i Amerikanaca".
"Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje", rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.
On je rekao kako odluka o povlačenju 5000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika.
U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.
Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.
Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao kako su Iranci u pregovorima "nadmudrili" Amerikance.
