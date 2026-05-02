Pregledali smo ponude smještaja na Jadranu ovoga ljeta. Cijene su opet samo za one s dubljim džepom
Nitko još ne može sa sigurnošću reći ili procijeniti kakva će biti ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj. Sukob na Bliskom istoku izazvao je rast cijena nafte i lančano poskupljenje ostalih roba i usluga.
Poremećeni su i lanci opskrbe, a inflacija se rasplamsala u nizu zemalja, posebice u Hrvatskoj pa će mnogi više puta odvagnuti odluku o tome hoće li i gdje ići na odmor ovoga ljeta. Pritom će, bez sumnje, glavni argument biti cijene smještaja.
Upravo stoga je ministar turizma i sporta Tonči Glavina nedavno apelirao da turistički sektor "mudrom cjenovnom politikom" ostane konkurentan u okolnostima globalne krize.
"Aktualna krizna situacija u svijetu mogla bi generirati gubitke u turizmu i jako je važno da te eventualne gubitke ne prebacujemo na potrošače cijenama koje nisu konkurentne", poručio je ministar.
Neki 'padnu sa stolca' kad vide cijene
Hrvatska bi usprkos svemu trebala biti u prednosti jer u trenutnim geopolitičkim okolnostima figurira kao sigurna zemlja, a svojim tradicionalno najbrojnijim stranim turistima ostaje lako dostupno odredište za dolazak osobnim vozilom. No i mnogi od njih pažljivije će 'vagati' uzimajući u obzir omjer cijena usluga i smještaja te kvalitete koju zauzvrat dobivaju.
Ovih dana spominjao se jedan Slovenac koji je na tamošnjim društvenim mrežama napisao kako je tražeći smještaj na Makarskoj rivijeri zamalo "pao sa stolca" čuvši ponuđenu cijenu od 220 eura za noćenje u privatnom apartmanu uz uvjet minimalnih sedam noćenja. Potom mu je u obližnjem hotelu u istom terminu ponuđen neznatno veći iznos, s tim da ondje njegova obitelj ne bi, kao u apartmanu, morala sama pripremati obroke ili jesti u restoranima.
Ponude u tri glavna turistička mjeseca
A kakve se početkom svibnja nude cijene aranžmana u hotelima i privatnom smještaju na jadranskoj obali u trima udarnim turističkim mjesecima, provjerili smo pretražujući ponude na nekoliko popularnih stranica za rezervaciju turističkog smještaja.
Usporedili smo aktualne ponude noćenja u hotelima i apartmanima u terminima od 13. do 20. lipnja, od 11. do 18. srpnja te od 15. do 22. kolovoza. Provjerili smo koliko bi u tim terminima koštao smještaj za četveročlanu obitelj (roditelji i dvoje malodobne djece) te za dvije osobe u hotelima i apartmanima s tri ili četiri zvjezdice.
Evo kakve smo cijene našli...
Cijene smještaja za četveročlanu obitelj
HOTELI
(3 ili 4 zvjezdice, sedam noćenja, polupansion)
lipanj
cijene noćenja: od 213 do 641 euro
prosječna cijena noćenja: 427 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.990 eura
srpanj
cijene noćenja: od 255 do 735 eura
prosječna cijena noćenja: 495 eura
prosječna cijena aranžmana: 3.463 eura
kolovoz
cijene noćenja: od 192 do 742 eura
prosječna cijena noćenja: 467 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 3.269 eura
APARTMANI
(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, parkiralište)
lipanj
cijene noćenja: od 55 do 527 eura
prosječna cijena noćenja: 291 euro
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.037 eura
srpanj
cijene noćenja: od 69 do 672 eura
prosječna cijena: 370 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.590 eura
kolovoz
cijene noćenja: od 61 do 681 euro
prosječna cijena noćenja: 371 euro
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.597 eura
Prema sadašnjoj ponudi, u lipnju je prosječna cijena jednog noćenja u hotelu skuplja od prosječne cijene noćenja u privatnom smještaju za 136 eura, u srpnju za 125 eura, a u kolovozu za 96 eura.
Cijene smještaja za dvije osobe
HOTELI
(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, polupansion)
lipanj
cijene noćenja: od 123 do 492 eura
prosječna cijena noćenja: 308 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.156 eura
srpanj
cijene noćenja: od 137 do 581 euro
prosječna cijena noćenja: 359 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.513 eura
kolovoz
cijene noćenja: od 148 do 581 euro
prosječna cijena noćenja: 365 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.555 eura
APARTMANI
(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, parkiralište)
lipanj
cijene noćenja: od 43 do 471 euro
prosječna cijena noćenja: 257 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 1.799 eura
srpanj
cijene noćenja: od 51 do 666 eura
prosječna cijena noćenja: 359 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.513 eura
kolovoz
cijene noćenja: od 53 do 689 eura
prosječna cijena noćenja: 371 euro
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.597 eura
U lipnju je prosječna cijena jednog noćenja u hotelu skuplja od prosječne cijene noćenja u privatnom smještaju za 51 euro. U srpnju su cijene iste (359 eura) dok je u kolovozu prosječna cijena jednog noćenja u privatnom smještaju veća za šest eura nego u hotelskom smještaju.
