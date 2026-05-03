Dva američka vojnika nestala u Maroku

Dva američka vojnika nestala su tijekom vojnih vježbi u Maroku, priopćilo je Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM), a prenosi u nedjelju BBC.
Nestali Amerikanci sudjelovali su u vježbi "Afrički lav 2026.", godišnjoj zajedničkoj vježbi osmišljenoj za jačanje operacija između američkih snaga, NATO saveznika i afričkih nacija, rekli su dužnosnici.
AFRICOM je objavio da je njihov nestanak prijavljen u subotu u blizini poligona za obuku Cap Draa, koji se nalazi nedaleko od grada Tan-Tan u Maroku.
U tijeku je potraga za vojnicima u kojoj sudjeluju kopneni, zračni i pomorski resursi SAD-a, Maroka i drugih zemalja, rekli su dužnosnici.
Vježba "Afrički lav", najveća godišnja zajednička vojna vježba na kontinentu, održava se diljem Maroka, Gane, Senegala i Tunisa.
Fokus vježbe je na operacijama u svim domenama, odgovoru na krize i multinacionalnoj koordinaciji kako bi se poboljšala regionalna sigurnost i osigurala spremnost za hitne situacije.
Vježba, koja uključuje 5000 ljudi iz više od 40 zemalja i više od 30 industrijskih partnera iz SAD-a, traje od 27. travnja do 8. svibnja.
