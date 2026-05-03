Rubio ide u Italiju nakon Trumpovih svađa s Meloni i papom Lavom

Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi posjetiti Italiju, prema izvješćima medija, jedva dva tjedna nakon što je predsjednik Donald Trump napao papu Lava XIV. zbog njegovog antiratnog stava i kritizirao talijansku premijerku Giorgiu Meloni zbog obrane pape.
Oglas
Rubiovo planirano putovanje u Rim i Vatikan 7. i 8. svibnja talijanski mediji karakteriziraju kao pokušaj "odmrzavanja odnosa" nakon što je Trump sredinom travnja napao papu zbog kritiziranja američko-izraelskog rata protiv Irana, a zatim je oštro kritizirao Meloni, koja je imala bliske veze s američkim predsjednikom, jer je stala na stranu pape Lava.
Prema izvješćima medija, očekuje se da će se Rubio sastati s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem i ministrom obrane Guidom Crosettom, kao i s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, piše Politico.
Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Trump je napao papu Lava zbog antiratne retorike, nazvavši ga "slabim po pitanju kriminala, slabim po pitanju nuklearnog oružja" i "strašnim za vanjsku politiku". To se dogodilo nakon što je Lav na X-u napisao da "Bog ne blagoslivlja nijedan sukob".
Trump je također podijelio sliku koju je generirala umjetna inteligencija, a na kojoj je prikazan kao lik nalik Kristu. Nakon kritika iz vjerskih krugova i nekih svojih političkih saveznika, Trump je uklonio sliku. Trump je također odbacio premijerku Meloni, koja je bila jedna od njegovih najbližih europskih saveznica, kao osobu bez hrabrosti nakon što je branila papu.
Papa je odgovorio na Trumpove kritike rekavši da se "ne boji" Bijele kuće i da se neće dati ušutkati.
Rubio se sastao s Lavom, prvim američkim papom, u svibnju prošle godine, zajedno s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom nakon što su njih dvojica prisustvovali inauguracijskoj misi novog pape na Trgu svetog Petra. Još uvijek se ne zan hoće lis e Rubio idućeg tjedna izravno sastati s papom ili s Meloni.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas