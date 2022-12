Podijeli :

Izvor: Dusko Marusic /PIXSELL

Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja te Marina Pijaca, nastavnica biologije iz Rijeke, gostovale su u Newsroomu gdje su komentirale uznemirujuću praksu u školstvu o kojoj je za Večernji list progovorila jedna nastavnica, a radi se o tome da učiteljima na određeno pred Božić otkazuju ugovore da ne dobiju božićnice.

Premda su u pregovorima Vlada i sindikati javnih i državnih službi usuglasili da će ovogodišnje božićnice iznositi 1.750 kuna umjesto dosadašnjih 1.500, tome se ne mogu veseliti svi učitelji i nastavnici. Naime, prema svjedočanstvima nastavnicima na zamjenama događaju se velike nepravde, posebno kad su u pitanju božićnice.

VEZANA VIJEST Profesori koji su dobili otkaz: “Prosvjetna inspekcija je tumor školstva”

O razmjerima problema u Newsroomu je govorila Ana Tuškan.

“U prosincu dobijamo stotinjak dopisa i pritužbi, uglavnom zaposlenika na zamjeni i ne samo učitelji, nego i pomoćno tehničko osoblje”, rekla je i dodala: “Imamo dvije skupine zaposlenika kojima se otkazuje ugovor o radu suprotno zakonu. Najgore je to da sama božićnica i druga prava, dana su da zaposlenici mogu trošiti novac u blagdansko vrijeme za obitelj, a imamo zaposlenike koji rade 10, 20, 30 godina na određeno, raskine im se ugovor prije Božića da se ne isplati božićnica, a isto se događa i na ljeto da se ne mora isplatiti regres.”

Marina Pijaca, nastavnica biologije, ispričala je svoje iskustvo:

“Tražila se zamjena za profesora prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme. Kad se bližila božićnica, 11. prosinca je došao od Ministarstva obrazovanja naputak oko toga. Meni je 16. prosinca došla obavijest tajnice škole na mail u kojem me obavještava da počinju praznici i time prestaje potreba za mojim radom. Došla sam i rekla zašto se zanemaruje ugovor u kojem piše kad mi prestaje radni odnos – a to je povratkom profesorice koju mijenjam. Ali kroz mailove mi dolazi da 23. prosinca prestaje moj radni odnos. Nakon te obavijesti o raskidu ugovora poslala sam upit školi gdje mi je ravnateljica rekla da je profesorica sa 23. prosinca zaključila bolovanje, ali za to nemam dokaze. Obratila sam se inspekciji koja je problem proslijedila Odjelu za financije pri Ministarstvu. Tražili su očitaovanje škole i time je za njih priča bila gotova, presudili su u korist škole.”

Na reakciju Ministarstva da oni nisu davali upute o otkazima nastavnicima na određeno, Tuškan je odgovorila:

“To je tipično. Zakon o radu izričito kaže da zaposleni na ugovoru na određeno s istim ili sličnim poslovima moraju imati jednake uvjete rada kao zaposleni. Imam dva pismena dokaza iz 2019. iz Odjela za financije da se onima koji imaju ugovor na određeno i na 60 dana ugovor prestaje 23. prosinca te da nemaju pravo na božićnicu. Više ne daju takve pisane upute, ali se na savjetovanjima usmeno daju takve upute. Imamo stvarno ljude koji 20 godina rade u sustavu školstva i stalno im se događaju takve situacije, ne mogu planirati obitelj, dizati kredite, javnost pojma nema s kakvim su se problemima suočavaju.

Jedan primjer otprije nekoliko dana – zaposlenici redovno subotom i nedjeljom idu na terensku nastavu. Iz Ministarstva dolazi uputa da nemaju pravo na dodatak za rad subotom ni nedjeljom, nego samo terenski dodatak od 50 kuna neto, ne žele isplatiti propisano kolektivnim ugovorom. Treba provjeriti da li zaposlenici u Ministarstvima plaćaju zaposlenicima kad idu na konferencije i usavršavanja dodatak za rad subotom i nedjeljom, dobijaju li dnevnice, jer naši zaposlenici ne dobiju dnevnice…”

Na pitanje zašto smo tek sad čuli o tome, Marina Pijaca odgovara:

“Nastavnici se boje jer su egzistencijalno ugroženi. Šute i trpe jer su egzistencijalno ugroženi. Ovo negativno iskustvo me nije odbilo od školstva, ali ovo se moralo dogoditi i da se probije led i otkrije problem.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.