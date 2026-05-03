Sjeverna Koreja: Tvrdnje SAD‐a o kibernetičkoj prijetnji su izmišljotina

Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje je odbacilo američke optužbe da Pjongjang predstavlja kibernetičku prijetnju, nazvavši ih izmišljotinom čiji je cilj opravdati dugogodišnju neprijateljsku politiku Washingtona, izvijestila je državna agencija KCNA.
Oglas
Glasnogovornik ministarstva rekao je da Sjedinjene Države šire lažne informacije o "nepostojećoj 'kibernetičkoj prijetnji'" iz Sjeverne Koreje u političke svrhe, opisujući te tvrdnje kao "ništa drugo nego apsurdnu klevetu s ciljem narušavanja ugleda naše zemlje".
Glasnogovornik je upozorio da će Pjongjang aktivno poduzeti sve potrebne mjere za obranu državnih interesa te zaštitu prava i interesa svojih građana u kibernetičkom prostoru, navela je KCNA.
Američki dužnosnici više su puta optužili Sjevernu Koreju za kibernetičke aktivnosti koje sponzorira država, uključujući hakiranje, krađu kriptovaluta te mreže inozemnih IT radnika koje se koriste za generiranje prihoda za programe naoružanja.
U ožujku je američko Ministarstvo financija sankcioniralo šest pojedinaca i dvije organizacije povezane s operacijama sjevernokorejskih IT radnika, navodeći da su pomagali u preusmjeravanju nezakonito stečene zarade putem digitalne imovine. Američke vlasti navele su da se sheme i dalje traju.
Ministarstvo financija i State Department ranije su u srpnju nametnuli sankcije sjevernokorejskim kibernetičkim operativcima i stranim posrednicima, tvrdeći da Pjongjang šalje tisuće IT radnika u inozemstvo i koristi kibernetički omogućenu krađu za financiranje razvoja raketa i nuklearnog oružja.
Američko Ministarstvo pravosuđa i FBI također su upozorili da sjevernokorejske kibernetičke skupine i dalje predstavljaju prijetnju vladama, tvrtkama i kritičnoj infrastrukturi diljem svijeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas