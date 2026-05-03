Iran poslao 14 zahtjeva za kraj rata, Trump skeptičan: Nisu platili dovoljnu cijenu za sve što su učinili

Istodobno, Washington je upozorio brodarske kompanije da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako budu plaćale Iranu za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac. Od početka sukoba Iran kontrolira taj strateški važan prolaz, ometajući globalne tokove nafte, plina i gnojiva, što je uzrokovalo rast cijena nafte za oko 50 posto u odnosu na razdoblje prije rata. Kao odgovor, SAD je uveo pomorsku blokadu iranskih luka kako bi ograničio prihode Teherana od izvoza energenata.