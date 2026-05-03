Iran poslao 14 zahtjeva za kraj rata, Trump skeptičan: Nisu platili dovoljnu cijenu za sve što su učinili

Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će uzeti u razmatranje novi mirovni prijedlog koji dolazi iz Teherana, ali je već unaprijed izrazio skepsu prema njegovoj prihvatljivosti.
Istaknuo je da Iran, kako kaže, još nije "platio dovoljno visoku cijenu" za svoje postupke. U međuvremenu su iranske poluslužbene agencije Tasnim i Fars, koje se povezuju s Revolucionarnom gardom, objavile da je Teheran Washingtonu, posredstvom Pakistana, uputio prijedlog koji sadrži 14 točaka.
Trump je kratko komentirao situaciju prije ukrcaja u predsjednički zrakoplov, rekavši kako će se detaljnije očitovati nakon što dobije cjelovit tekst dokumenta. Ubrzo nakon toga oglasio se i na društvenim mrežama, gdje je poručio da teško može zamisliti da bi takav prijedlog bio prihvatljiv, ponovivši kako Iran, prema njegovu mišljenju, nije snosio dovoljno posljedica za svoje djelovanje tijekom posljednjih desetljeća, prenosi Sky News.
Na pitanje novinara o američkoj vojnoj prisutnosti u Njemačkoj, Trump je najavio značajno smanjenje broja vojnika. "Smanjit ćemo ih drastično, i to znatno više od 5000", rekao je, ne ulazeći u dodatne detalje.
Podsjetimo, američki predsjednik je ranije ovog tjedna već odbio jedan iranski prijedlog. Unatoč tome, primirje u sukobu koji su krajem veljače pokrenuli SAD i Izrael na snazi je od 8. travnja. Dosad je održan jedan krug mirovnih pregovora u Pakistanu, ali bez konkretnog rezultata.
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi poručio je kako je sada na Sjedinjenim Državama da odluče hoće li krenuti putem diplomacije ili nastaviti s konfrontacijom. Naglasio je da je Iran spreman na oba scenarija.
Sjedinjene Države više su puta istaknule da ne planiraju završiti rat bez sporazuma koji bi onemogućio Iran u razvoju nuklearnog oružja, što je i bio ključni razlog pokretanja napada usred pregovora u veljači. Teheran, međutim, odbacuje takve optužbe i tvrdi da je njihov nuklearni program isključivo civilne prirode.
Prema informacijama koje prenose Reuters i drugi izvori, Iran u novom prijedlogu predlaže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prije konačnog rješenja nuklearnog pitanja. Iranski mediji navode da dokument uključuje i zahtjeve za povlačenje američkih snaga iz regije, ukidanje blokade tjesnaca, oslobađanje zamrznute iranske imovine te isplatu odštete.
Uz to, traži se i ukidanje sankcija, završetak sukoba na svim ratištima, uključujući Libanon, kao i uspostava novog sustava kontrole nad Hormuškim tjesnacem.
Govoreći jučer na Floridi, Trump nije isključio mogućnost nove vojne akcije protiv Irana. "Ako naprave nešto loše, vidjet ćemo. To je opcija koja je i dalje na stolu", poručio je.
Istodobno, Washington je upozorio brodarske kompanije da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako budu plaćale Iranu za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac. Od početka sukoba Iran kontrolira taj strateški važan prolaz, ometajući globalne tokove nafte, plina i gnojiva, što je uzrokovalo rast cijena nafte za oko 50 posto u odnosu na razdoblje prije rata. Kao odgovor, SAD je uveo pomorsku blokadu iranskih luka kako bi ograničio prihode Teherana od izvoza energenata.
Najnovije američko upozorenje odnosi se na sve oblike plaćanja, ne samo na gotovinu, već i na digitalnu imovinu, kompenzacijske aranžmane, neformalne razmjene i druge oblike davanja, uključujući donacije i uplate putem diplomatskih predstavništava.
Prosvjed u Izraelu protiv Netanyahua
Izraelci su prosvjedovali u Tel Avivu protiv vlade premijera Benjamina Netanyahua, tražeći kraj izraelskih ratova.
Prosvjednici su optužili vladu da se oslanja na "grubu silu" i razaranje.
Oružje ide prema Bliskom istoku
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzala je odobravanje isporuka oružja bliskoistočnim saveznicima, vrijednim više milijardi dolara, prenio je CNN pozivajući se na priopćenja State Departmenta. Više OVDJE.
