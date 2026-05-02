Botulizam: Uzrok, simptomi i kako se najbolje tretira ovo vrlo opasno stanje?
Botulizam je rijetka, ali ozbiljna bolest koja se dobiva iz toksina koje proizvodi bakterija, a koji napadaju živčani sustav. Mogu se javiti simptomi poput teškog disanja, paralize ili čak smrti. Osoba se može zaraziti na više načina, dok dojenčad ovo trovanje može dobiti ako konzumira med.
Iako nije česta, botulizam je vrlo opasno stanje, odnosno trovanje bakterijom Clostridium botulinum. Može se prepoznati po nizu simptoma, a potrebno je reagirati na vrijeme kako ne bi došlo do ozbiljnih stanja i bolesti.
Što je botulizam?
S obzirom na način na koji je bakterija ušla u organizam, postoji više vrsta samog botulizma.
To su:
a) Alimentarni botulizam:
Nastaje konzumacijom hrane u kojoj se razvio toksin.
b) Botulizam rana
Nastaje kada bakterija dospije u ranu.
c) Dječji botulizam:
Javlja se kada dojenčadi pojedu spore bakterija koje se nalaze u nekoj hrani, npr. medu.
d) Iatrogeni botulizam
Nastaje uslijed prevelike doze botoxa koji se ubrizgava u lice.
Kako nastaje botulizam?
Do botulizma može doći na razne načine. Glavni uzrok je izlaganje botulotoksinu, odnosno bakteriji Clostridium botulinum koja stvara taj toksin. Ova bakterija se nalazi u tlu i sedimentima rijeka i mora.
Do zaraze najčešće dolazi zbog nepravilno konzervirane hrane, najčešće kod kuće, pri čemu konzerve povrća ili riba nisu dobro obrađene na dovoljno visokoj temperaturi.
Također, bakterija se može pojaviti u hrani koja nema visok stupanj kiselosti. Dojenčad će botulizam dobiti ako jedu med.
Osim u hrani, do botulizma može doći zbog zagađenja rana, što je slučaj kod ovisnika koji koriste igle.
Simptomi botulizma
Prvi simptomi se javljaju između 12 i 36 sati nakon ulaska bakterije u organizam, ali ovaj period može biti i dulji.
Simptomi koji se javljaju su:
- zamagljen vid ili dvostruka slika
- vrtoglavica
- spušteni kapci
- suha usta i otežano gutanje
- nerazgovijetan govor
- slabost mišića
- povraćanje ili mučnina
- zatvor ili nadutost
- bol u abdomenu
Ako se trovanje pogorša, javlja se i paraliza koja se širi od glave prema ostatku tijela.
Kod botulizma zbog zagađenja rana se javlja i temperatura, slabost ili paraliza mišića oko rane, a simptomi se mogu javljati i nakon jednog do tri tjedna.
Kod dojenčadi se javlja plač, slinjenje, problemi s hranjenjem i gutanjem i umor.
Ako se pojave ovi simptomi, potrebno je odmah posjetiti liječnika ili nazvati hitnu pomoć.
Upravo je to presudno da se spriječe ozbiljnija stanja i smrt.
Kako se botulizam tretira?
Botulizam će doktor prepoznati po simptomima, odgovorima na pitanje o namirnicama koje su konzumirane ili raznim neurološkim testovima. Upravo će se laboratorijskim nalazima krvi i stolice otkriti prisutnost ove bakterije.
Botulizam se tretira antitoksinima koji neutraliziraju toksine u tijelu. Također, u nekim će slučajevima biti potrebno osobi staviti pomoć za disanje. Za dojenčad će pomoć biti botulinum imunoglubin.
Zaključak
