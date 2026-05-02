Politički sukob umirovljenika, Špika reagirao na Grujićevo N1 gostovanje: "Želi osobno profitirati"

Grujić od Vlade traži promptno ukidanje poreza na mirovine, no što to znači u praksi? Za njega dodatnih cca 100 eura mjesečno, a za korisnike povlaštenih, npr. saborskih mirovina i do 200 eura više mjesečno. Na godišnjoj razini to je jedna cijela, ona „13.“ dodatna mirovina, samo za one koji već jesu „privilegirani“. A što je s većinom? Za više od 500 tisuća penzića sa mirovinama do 600 eura ništa jer oni porez ionako ne plaćaju. Za one sa mirovinama između 600 i 800 eura, učinak bi bio simboličan, u prosjeku 10-ak eura mjesečno. Dakle govorimo o više od 90% umirovljenika ili cca 850 tisuća sa radničkim mirovinama koji od ove mjere nemaju gotovo nikakve koristi. Tko bi razuman takvu politiku podržao?