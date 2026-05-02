OTVORENO NEZADOVOLJSTVO
Politički sukob umirovljenika, Špika reagirao na Grujićevo N1 gostovanje: "Želi osobno profitirati"
Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika, izrazio je otvoreno nezadovoljstvo onime što je predsjednik Stranke umirovljenika (SU) Lazar Grujić govorio tijekom gostovanja na N1 televiziji.
Cijeli razgovor Grujića možete pogledati OVDJE, a Špikinu reakciju prenosimo cjelovito u nastavku teksta.
"Moram priznati da sam se dvoumio je li uopće vrijedno osvrnuti se na još jedno javno zazivanje ukidanja poreza na mirovine, no kako je to došlo od Stranke umirovljenika (SU) odnosno Lazara Grujića, osobe koja je prekršila doslovno svaki dogovor ili sporazum sa Blokom umirovljenici zajedno (BUZ), mislim da je reakcija nužna. Ovdje se ne radi o rješenju nego o kombinaciji političkog oportunizma i zabrinjavajućeg nerazumijevanja mirovinskog sustava.
Grujić od Vlade traži promptno ukidanje poreza na mirovine
Jasno je kome takva mjera najviše koristi. Lazar Grujić bi i osobno profitirao sa približno 100 eura mjesečno, s obzirom na to da mu se mirovina procjenjuje između 1600 i 2000 eura. No i dalje izostaje javna objava točnog iznosa, kao i transparentno objašnjenje načina i uvjeta njezina stjecanja. Ostaje otvoreno i pitanje je li mirovina ostvarena još 1993. godine, nakon dvadesetak godina staža, temeljem stopostotne nesposobnosti za poljoprivredne radove, djelatnosti kojom se, prema navodno njegovoj izjavi za medije, nikada nije bavio.
Priliku za odgovor već je imao, ali ju je izbjegao, uključujući i debatu uživo u emisiji na N1. Vjerujem da će tu priliku ponovno dobiti, jer javnost ima pravo znati, pogotovo kada znamo da većina umirovljenika, ni uz puni radni staž, nema ni polovicu iznosa njegove mirovine. Nije li u najmanju ruku čudno da on sam ne zagovara (zakonska) rješenja sa kojima je za sebe ostvario, za veliku većinu sa punim stažom, nedostižnu mirovinu, no ok, imat će priliku.
Grujić od Vlade traži promptno ukidanje poreza na mirovine, no što to znači u praksi? Za njega dodatnih cca 100 eura mjesečno, a za korisnike povlaštenih, npr. saborskih mirovina i do 200 eura više mjesečno. Na godišnjoj razini to je jedna cijela, ona „13.“ dodatna mirovina, samo za one koji već jesu „privilegirani“. A što je s većinom? Za više od 500 tisuća penzića sa mirovinama do 600 eura ništa jer oni porez ionako ne plaćaju. Za one sa mirovinama između 600 i 800 eura, učinak bi bio simboličan, u prosjeku 10-ak eura mjesečno. Dakle govorimo o više od 90% umirovljenika ili cca 850 tisuća sa radničkim mirovinama koji od ove mjere nemaju gotovo nikakve koristi. Tko bi razuman takvu politiku podržao?
Umjesto da se uvjetuje ukidanje poreza konkretnim povećanjem radničkih mirovina kroz realniji izračun aktualne vrijednosti mirovine (AVM) i pravednije usklađivanje, predlaže se mjera koja dodatno produbljuje nejednakosti. Podsjećam da su upravo zbog postojećeg modela usklađivanja mirovine su u posljednjih deset godina rasle 20–25% sporije od plaća.
Drugim riječima, Lazar Grujić (SU) predlaže se da oni koji već imaju više dobiju još više, a oni koji jedva preživljavaju da ostanu na istome. To nije reforma, to je put u krivom smjeru."
