Ulje šipka: Zašto je dobro i kako se koristi na tijelu? Nekima bi moglo izazvati nuspojave

Ulje šipka se radi od plodova i sjemenki divljeg šipka. Vjeruje se da su ovo ulje koristili još stari Egipćani kako bi tretirali različita stanja kože. Danas se ulje šipka koristi za zaglađivanje i zaštitu kože. Osim toga, dobro ga je koristiti nakon oštećenja kože od sunca jer je dobro za oporavak kože.
Za kožu mogu biti korisna razna ulja, a jedno od njih je i ulje šipka. Radi se od divljeg šipka, a može se koristiti za više stvari. Tako je odličan za njegu kože i oporavak kože od oštećenja. Ipak, kod nekih ljudi može izazvati nuspojave pa ga u tom slučaju treba prestati koristiti.
Što sve sadrži ulje šipka?
Ulje šipka sadrži vitamin C koji je odličan za zaštitu kože. Vitamin C je često sastojak krema za lice jer licu vraća svježinu i štiti od oštećenja.
Osim toga, ulje šipka se može koristiti nakon oštećenja kože od sunca jer će popraviti oštećenu kožu, a jednako tako, može i smanjiti starenje kože zbog previše izlaganja suncu.
Sadrži i karotenoide koji pomažu da koža ostane svježa i zdrava, a uz to stvaraju i nove stanice kože.
Ulje šipka sadrži i vitamin F koji zadržava vlažnost kože i štiti kožu od oštećenja. Ulje šipka uz to sadrži i omega-3 i omega-6 masne kiseline koje su dobre za cijelo tijelo.
Zašto se koristi ulje šipka?
Ulje šipka se može koristiti u svakodnevnoj njezi kože lica ili tijela. Može se koristiti nakon sunčanja, a može biti pomoć i kod određenih stanja kože poput oštećenja i slično. Ima protuupalno djelovanje, a isto tako djeluje na pigmentaciju i starenje kože.
Također, koristi se i kao prva pomoć kod ekcema jer umiruje crvenilo i neugodu zbog svojih antibakterijskih svojstva.
Može pomoći i kod tretiranja akni koje su uzrokovane začepljenim porama. Zbog svojih sastojaka se može koristiti i za smanjenje ožiljaka nakon operacije, ali i za sprječavanje pojave strija.
Kako se koristi ulje šipka?
Ne postoji neko pravilo koliko se često smije ovo ulje stavljati na kožu. Preporuka je namazati ga dva puta na dan.
Isto tako, važno je da je dobro skladišteno, da se nalazi u tamnoj boci kako se ne bi smanjile njegove prednosti zbog izlaganja suncu.
Može se koristiti sam, u kombinaciji s drugim uljima ili se može dodati kremama. Prvi rezultati se neće vidjeti odmah, već je potrebno malo strpljenja.
Nuspojave korištenja ulja šipka
Ulje šipka je sigurno za korištenje. Ipak, moguće je da će kod nekih osoba doći do alergijske reakcije. Ako se pojavi osip ili iritacija kože nakon korištenja ovog ulja, potrebno ga je prestati koristiti.
U vrlo rijetkim slučajevima, ulje šipka može izazvati i prestanak disanja. Nuspojave se mogu spriječiti tako da se ulje šipka stavi na mali dio kože i vidi se hoće li biti reakcije.
Ne preporuča se da ga koriste trudnice, žene koje doje i mala djeca.
Zaključak
Ulje šipka je vrlo korisno za kožu. Može se koristiti kao dio svakodnevne njege kože, ali i za pojedine probleme poput akni ili ekcema. S druge strane, ulje šipka može izazvati i alergijsku reakciju pa ga tada treba odmah prestati koristiti.
