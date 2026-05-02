Europska zemlja upozorila svoje građane: "Nova pravila u Hrvatskoj od lipnja mijenjaju odmor"

Nova pravila u Hrvatskoj od lipnja mijenjaju odmor: moguće strože kontrole, nove obveze i manja ponuda.
Svatko tko ove godine planira ljetni odmor na hrvatskoj obali Jadrana mora se pripremiti na osjetne promjene. Od 1. lipnja 2026. na snagu stupa novi paket zakona koji, između ostalog, iznova uređuje tržište privatnog smještaja, piše austrijski Heute.
Središnji dio reforme je obvezni registracijski broj za svaki smještaj. Bez njega se apartmani ili kuće za odmor više neće smjeti nuditi na platformama poput Airbnba ili Bookinga.
Za turiste to znači veću sigurnost – ali i manji izbor. Naime, mnogi dosad neregistrirani iznajmljivači mogli bi nestati s tržišta, navodi portal.
Više kontrola i stroža provedba
Uz nova pravila dolazi i znatno pojačavanje kontrola. Osim klasičnih inspekcija, ubuduće će i lokalne komunalne službe pa čak i carina moći provjeravati ilegalno iznajmljivanje.
Cilj je suzbiti sivu ekonomiju i učiniti turizam transparentnijim. Za putnike to znači da pri rezervaciji trebaju pažljivo provjeriti je li smještaj službeno registriran.
Stroža pravila za zabave i zaštitu mladih
Osim pravila za smještaj, Hrvatska planira i druge mjere koje izravno utječu na turiste, navodi portal. To uključuje strože propise o konzumaciji alkohola u zonama za zabavu te nova pravila zaštite maloljetnika.
Tako bi energetska pića ubuduće bila dopuštena tek od 18 godina, a na nekim mjestima predviđene su i lokalne zabrane konzumacije alkohola. Vlada time reagira na probleme uzrokovane masovnim turizmom i pretjeranim partijanjem u popularnim obalnim destinacijama.
Kvaliteta umjesto kvantitete u turizmu
Iza ovih mjera stoji jasan zaokret u strategiji: Hrvatska želi prijeći s nekontroliranog rasta na kvalitetniji i održiviji turizam. Središnji registar smještaja i stroži standardi dugoročno bi trebali donijeti bolju ponudu. Istodobno, kratkoročno bi cijene mogle porasti ako ponuda postane ograničenija, piše portal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
