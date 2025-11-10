Kaos u Lovačkom savezu: Nezakoniti ugovori, pozajmice, troškovi bez pokrića...

Državni revizori utvrdili su da je sada bivši predsjednik Saveza Ivica Budor tvrtki HLS Trgovina, koja je u vlasništvu Saveza, dao u zakup na neodređeno aparthotel Republika u zagrebačkoj Nazorovoj ulici, koji je Savez uredio i opremio, bez da je o tome odlučio Izvršni odbor Saveza, a što je trebao po Statutu HLS-a.