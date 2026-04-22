Uništavaju li vam puževi vrt? Ovo jednostavno rješenje iz kuhinje može zaštititi biljke
Vrtovi mogu biti prava oaza mira – sve dok se ne pojave neželjeni posjetitelji. Među najnapornijima su puževi koji u vlažnim noćima brzo unište pažljivo njegovane biljke, od salate do ukrasnog cvijeća.
Kad jednom napadnu, u kratkom vremenu mogu iza sebe ostaviti uništene listove i karakteristične rupe, zbog čega se mnogi vrtlari pitaju kako ih učinkovito držati podalje.
Puževi vole vlagu, sjenu i mekane dijelove biljaka, pa su najaktivniji nakon kiše ili za vlažnog vremena. Budući da se brzo razmnožavaju, i mala populacija u nekoliko dana može napraviti veliku štetu u vrtu.
Jednostavno rješenje iz kuhinje
Umjesto korištenja jakih kemikalija koje mogu štetiti tlu ili kućnim ljubimcima, mnogi vrtlari oslanjaju se na iznenađujuće jednostavno rješenje: kukuruzno brašno, piše Krstarica.
Miris kukuruza navodno privlači puževe pa ga pojedu, no njihov ga organizam ne može učinkovito probaviti. Na taj način može se prirodno smanjiti njihov broj, bez upotrebe štetnih tvari u okolišu.
Kako primijeniti metodu u praksi
Kukuruzno brašno možete staviti u male posudice ili čaše i postaviti ih blizu biljaka koje želite zaštititi. Važno je da budu zaštićene od kiše kako bi što dulje ostale učinkovite.
Postupak se obično ponavlja nekoliko večeri zaredom, dok se broj puževa ne smanji.
Drugi prirodni načini zaštite vrta
Osim toga, postoje i druge jednostavne metode. Zdrobljene ljuske jaja stvaraju grubu površinu koja puževima otežava kretanje pa je izbjegavaju. I talog kave često se koristi kao prirodni repelent jer njegov miris i sastav puževima ne odgovaraju.
Kombinacija više prirodnih pristupa može značajno pridonijeti zdravijem i zaštićenijem vrtu.
A što je sa soli?
Iako se često spominje kao brzo rješenje, sol se ne preporučuje. Istina, može uništiti puževe, ali istodobno oštećuje tlo i biljke te dugoročno pogoršava kvalitetu zemlje. Zato su za vrt puno bolji izbor prirodni i manje invazivni načini zaštite.
