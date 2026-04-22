Oglas

nova destinacija

Ryanair uvodi novu liniju: Povratnu kartu za grad s više od 7600 otoka možete uloviti za 40-ak eura

author
N1 Info
|
22. tra. 2026. 11:54
A Ryanair plane lands at Palma de Mallorca airport on November 29, 2025. (Photo by Jaime REINA / AFP)
Jaime REINA / AFP

Oglas

Göteborg, drugi po veličini grad u Švedskoj i najveća luka u zemlji, već godinama ostaje u sjeni Stockholma, iako se sve češće nameće kao jedna od najzanimljivijih skandinavskih destinacija.

Kako navodi Turistička zajednica Švedske, riječ je o gradu u kojem se prošlost i sadašnjost prirodno isprepliću, stvarajući svakodnevicu u kojoj se kultura, priroda, gastronomija i urbani život nadovezuju u jedinstveno iskustvo.

Kako piše Putni kofer dodatni poticaj za putovanje stiže od 1. svibnja, kada Ryanair uvodi izravnu liniju između Zadar i Göteborg. Letovi će prometovati tri puta tjedno – ponedjeljkom, srijedom i subotom – a cijene karata trenutačno se kreću već od dvadesetak eura u jednom smjeru, dok se povratne mogu pronaći za oko 40 eura. Time Göteborg postaje jedna od najdostupnijih sjevernih europskih destinacija za kratki odmor.

Grad se ističe opuštenom atmosferom i snažnom vezom s morem, ali i živom kulturnom scenom. Poznat je po festivalima, vrhunskoj gastronomiji i brojnim atrakcijama, među kojima se posebno izdvaja Liseberg, jedan od najposjećenijih zabavnih parkova u Europi. Smješten u samom središtu grada, nudi spoj adrenalinskih atrakcija, koncerata i obiteljskih sadržaja, a posebno je dojmljiv u večernjim satima kada zasja u tisućama svjetala.

Središte gradskog života je avenija Kungsportsavenyen, koja povezuje povijesni dio grada s kulturnim kompleksom oko trga Götaplatsen. Ondje se nalaze kazališta, muzeji i galerije, dok sama avenija obiluje restoranima, trgovinama i noćnim klubovima te je jedno od glavnih mjesta za izlazak.

Posebnu vrijednost Göteborga čini njegov arhipelag s više od 7600 otoka, jednim od najrazvedenijih obalnih područja u Europi. Do otoka se lako dolazi trajektima iz luke Saltholmen, a prijevoz je dio sustava Västtrafik. Južni arhipelag, uključujući Styrsö i Vrångö, potpuno je bez automobila, što ga čini idealnim za miran bijeg u prirodu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
göteborg ryanair švedska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ