Ove stvari privlače zmije u vaše dvorište, odmah ih se riješite!
S dolaskom proljeća raste broj dojava o viđenim zmijama. Djelatnici zagrebačkog Skloništa za nezbrinute životinje i Zoološkog vrta grada Zagreba od građana dobivaju sve više dojava o zmijama koje su se sakrile u njihove vrtove, podrume, garaže, ostave...
Tijekom vikenda, hvatači su izašli na hitnu intervenciju u Đurđekovcu, gdje je ženi zmija ušla u garažu. Bila je riječ o bjelici, neotrovnoj zmiji, pa su je sigurno pustili u prirodu dalje od naselja.
"U ovakvim slučajevima najbolje je sa sigurne udaljenosti promatrati zmiju te pričekati da ona sama napusti prostor u kojem nije poželjna, no gospođa u čijoj se garaži zmija zatekla bila je u strahu, pa nije mogla mirno stajati i čekati da sve prođe bez ljudske intervencije. Zato smo otišli po zmiju, preuzeli je i pustili na sigurno mjesto u prirodi", objasnili su., javlja Dnevnik.hr.
Korisne informacije
Djelatnici su građanima uputili nekoliko informacija o zmijama, koje je dobro znati:
Nakon što se probude iz hibernacije, zmije su nešto sporije, pa se u ovo doba godina lakše uočavaju. Sunčaju se kako bi si podigle tjelesnu temperaturu.
Zmije izbjegavaju kontakt s ljudima. Osjećaju vibracije tla pa se sklanjaju pred njihovim dolaskom. Važno je divljoj životinji ne prilaziti.
Ako zmiju želite fotografirati kako bismo vam pomogli u determinaciji vrste, učinite to sa sigurnog, udaljenog mjesta!
Ako mislite da vam je potrebna naša pomoć oko premještaja zmije, nazovite nas!
Što ih privlači i čega se trebate riješiti?
Toplije i vlažnije vrijeme izvuklo je iz zimskih skrovišta zmije koje su krenule u potragu za hranom. Često završe u blizini kuća i u dvorištima gdje zbog povoljnih uvjeta lako pronađu svoj omiljeni plijen – glodavce, jaja, kukce, gliste...
Same hranilice sa sjemenjem ne privlače zmije, no ptičja jaja, kao i mali glodavci koji dolaze po rasuto sjemenje iz hranilice, zmijama su omiljena hrana. Hranilice bi trebalo objesiti što dalje od doma i redovito ih čistiti te ih postavljati samo tijekom zime, kada su pticama najpotrebnije te kad su zmije najmanje aktivne.
Igračke, gume, vrtna crijeva
Osim što ulaze u dvorište u potrazi za hranom, zmije često traže vodu. Tobogani, igračke i automobilske gume na tlu mogu skupljati kišnicu, koju zmije traže za hidraciju. Fontane i ribnjaci privlače žabe, koje su zmijama također omiljena hrana.
Povišene terase i trijemovi
Prostori ispod povišenih trijemova izvrsna su mjesta za gniježđenje zmija jer pružaju sklonište, tamni su i vlažni, a tlo ispod trijema često je bogato insektima koji su slasni zalogaji zmijama.
Lišće, kamenje, drva
Lišće skupljeno na hrpu idealno je skrovište za zmije, odakle kamuflirane mogu vrebati svoj plijen. Jednako je i s kamenjem, kamenim zidovima i suhozidom, kao i s poslaganim drvima za ogrjev. Osim što mogu u miru vrebati plijen, mogu se i same sakriti od vremenskih uvjeta i predatora.
Potrebno je redovito održavanje, čišćenje i držanje svih ovih elemenata podalje od kuća koliko je moguće.
