Preminula je Danijela Car, ikona hrvatske modne scene

Mnoge poznate osobe nosile su njezine kreacije. Među njima se ističu Severina, Branka Bebić, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač i mnogi drugi. Brend je godinama bio zadužen i za styling na izborima za Miss Hrvatske te je odijevao brojne televizijske voditeljice. Za svoje kreacije, Danijela Car dobila je prestižne nagrade i priznanja.