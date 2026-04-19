Preminula je Danijela Car, ikona hrvatske modne scene

Preminula je osnivačica brenda Linea Exclusive, Danijela Car. Nazivali su ju još ikonom hrvatske modne scene.
Kako piše miss724.sata, strast prema modi naslijedila je od svoje majke. Kreacije Danijele Car opisuju se “iznimno ženstvenim, elegantnim i seksi”, napravljene od vrlo kvalitetnih materijala.
S više od 40 godina iskustva, izgradila je kultno ime, a njezina filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i potpunoj predanosti.
Mnoge poznate osobe nosile su te kreacije
Bila je omiljena među osobama iz javnog i estradnog života. S Danijelom su tijekom godina radili naši ugledni dizajneri, među ostalima, Zoran Mrvoš i Dalibor Betti.
Premda je brend najpoznatiji po svečanim haljinama, u ponudi je imao i uspješnu poslovnu liniju. Obiteljsku tradiciju nastavila je njezina kći Irina Car.
Mnoge poznate osobe nosile su njezine kreacije. Među njima se ističu Severina, Branka Bebić, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač i mnogi drugi. Brend je godinama bio zadužen i za styling na izborima za Miss Hrvatske te je odijevao brojne televizijske voditeljice. Za svoje kreacije, Danijela Car dobila je prestižne nagrade i priznanja.
