FOTO, VIDEO / Trump najavio produženje primirja s Iranom, ali nastavlja blokadu luka: Vojska je spremna!

Diplomatski napori za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i dalje su neizvjesni, a Teheran poručuje da neće pregovarati pod “prijetnjama”. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će blokada iranskih luka ostati na snazi dok Teheran ne pristane na dogovor. Libanon i Izrael vratit će se u Washington, DC, na još jedan krug pregovora u četvrtak kako bi okončali neprijateljstva. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon, pri čemu je šest osoba ranjeno u zračnom napadu na grad Qaaqaaiyet El Jisr, a kuće su srušene u gradu Khiam, što predstavlja kršenje desetodnevnog primirja.
Američki potpredsjednik JD Vance navodno danas dolazi u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom. Međutim, Teheran još nije potvrdio sudjelovanje, poručivši da preispituje svoju odluku o povlačenju nakon što je prethodno odbio razgovore. To dolazi nakon što je Trump obnovio prijetnju da će “uništiti” iransku infrastrukturu i upozorio da možda neće produžiti primirje nakon roka u srijedu. Predsjednik iranskog parlamenta uzvratio je na Trumpove izjave, tvrdeći da Teheran ima “nove adute na bojištu”.
Visoki pakistanski dužnosnik rekao je za Reuters da je zemlja “dobila pozitivan signal” od Irana u vezi sudjelovanja u pregovorima. Dodao je da bi se razgovori mogli održati ovog tjedna.
Američki marinci zaplijenili su iranski teretni brod dok je pokušavao probiti američku blokadu i uploviti u iransku luku blizu Hormuškog tjesnaca. Trump je rekao da su SAD pucale na strojarnicu broda nakon što je “odbio poslušati”. Iran je potom zatražio oslobađanje posade, nazivajući napad “nezakonitim i brutalnim”.
Promet u ovom ključnom plovnom putu ponovno je zaustavljen nakon što je Iran poništio kratkotrajno ponovno otvaranje u subotu. Upozorio je da će ostati zatvoren dok se ne ukine američka blokada. Iranski topovnjače pucale su na brodove koji su pokušavali proći, a tijekom vikenda zabilježena su najmanje četiri napada.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje je na snazi, što je ključni element pregovora između SAD-a i Irana. No, tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka. Raseljeni Libanonci i dalje su u neizvjesnosti, a izraelska vojska im poručuje da se ne vraćaju dok ona drži okupirani jug.
21:33
prije 1 h
Macron obećao pomoći Libanonu
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će pomoći libanonskim vlastima u pripremi pregovora s Izraelom čak i ako Pariz ne bude izravno uključen.
Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s libanonskim premijerom Nawafom Salamom, Macron je rekao da je za Francusku "sporedno" hoće li sjediti za pregovaračkim stolom. Istaknuo je kako je u interesu Libanona da svi pomognu u pregovorima.
Francuska, koja ima duboke povijesne veze s Libanonom, nastojala je igrati ulogu u pregovorima, ali naišla je na otpor Izraela i Sjedinjenih Država.
Prekid vatre između Izraela i Libanona stupio je na snagu u petak, ali je i dalje krha
20:52
prije 2 h
Oglasio se Iran
Esmail Baghaei, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova, izjavio je za državnu televiziju IRIB da još nije donesena konačna odluka o tome hoće li Iran sudjelovati u mirovnim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu.
"Razlog je jasan, ovo nije pitanje neodlučnosti. Suočeni smo s proturječnim porukama, nedosljednim ponašanjem i neprihvatljivim potezima američke strane", rekao je Baghaei.
Dodao je da to uključuje američke napade na iranske brodove i blokadu Hormuškog tjesnaca. "Ovi potezi SAD-a predstavljaju piratstvo na moru i državni terorizam, posebno kada je riječ o dva iranska broda", rekao je, dodajući da takvo ponašanje "dovodi u pitanje" američke namjere i ozbiljnost.
"Diplomatski proces mora biti usmjeren na rezultate i kada Islamska Republika Iran procijeni da su za to ispunjeni uvjeti, donijet će potrebnu odluku", zaključio je Baghaei.
19:52
prije 3 h
Kina snižava maloprodajne cijene goriva
Kineska komisija za razvoj i reforme (NDRC) najavila je niže cijene benzina i dizela u maloprodaji koje bi trebale odražavati promjene cijena nafte na međunarodnim tržištima u posljednje vrijeme.
Cijena tone benzina bit će od srijede niža za 555 juana (oko 80,91 američki dolar), a cijena tone dizela za 530 juana, prema obavijesti NDRC-a
Cijene sirove nafte oštro su oscilirale na međunarodnim tržištima od zadnje prilagodbe cijena u kineskoj maloprodaji goriva prije 14 dana.
U jučerašnjem trgovanju naglo su porasle, ali prosjek u proteklih 10 radnih dana koji se uzima u obzir u najnovijoj prilagodbi ipak je niži nego u prethodnom ciklusu, navodi NDRC u obrazloženju odluke, prema izvješću kineske novinske agencije Xinhue.
Prema trenutnom kineskom mehanizmu određivanja cijena, cijene rafiniranih naftnih proizvoda prilagođavaju se na temelju fluktuacija cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima, napominje Xinhua.
Vodeće naftne tvrtke China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation i China National Offshore Oil Corporation i rafinerije dobile su upute da organiziraju proizvodnju i transport rafiniranih naftnih proizvoda kako bi osigurale stabilnu opskrbu.
Nadležni vladini odjeli u regijama trebali bi pojačati nadzor tržišta i inspekcije. U međuvremenu, moraju poduzeti stroge mjere kako bi suzbili aktivnosti koje krše nacionalne mjere određivanja cijena i zaštitili red na tržištu, napomenuo je NDRC.
16:55
prije 6 h
Hrvatska još jednom stala uz Izrael
Hrvatska se zauzima za uravnotežen pristup po pitanju odnosa prema Izraelu i prijedlogu nekih zemalja da se suspendira sporazuma o pridruživanju između te zemlje i EU-a, izjavio je u Luksemburgu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
"Hrvatska se zalaže za uravnotežen, pravno utemeljen i odgovoran pristup, uz jasno razlikovanje legitimne zabrinutosti za sigurnost Izraela, potreba zaštite civila i poštivanja međunarodnog prava", rekao je Grlić Radman koji u Luxembourgu sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a.
Španjolska, Irska i Slovenija traže da EU suspendira sporazum o pridruživanju s Izraelom zbog nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, humanitarne situacije u Gazi i novog zakona o smrtnoj kazni.
Još je niz ministara pozvalo na potpunu ili djelomičnu suspenziju sporazuma s Izraelom.
Dio zemalja se zauzima za suspenziju sporazuma o pridruživanju, drugi za suspenziju samo trgovinskog dijela toga sporazuma, dok su Francuska i Švedska nedavno predložile kompromis koji bi se sastajao u tome da se ograniči uvoz proizvoda iz ilegalnih izraelskih naselja na palestinskim teritorijima.
Europska komisija je u rujnu predložila suspenziju nekih trgovinskih odredbi sporazuma o pridruživanju, koji bi pogodio izraelski izvoz u visini od oko 5,8 milijardi eura, što je Izrael ocijenio moralno i politički neprihvatljivim.
Njemačka i Austrija odbacuju prijedlog da se suspendira sporazum o pridruživanju, ali Beč bi podržao sankcije protiv ekstremnih izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali.
Za suspenziju trgovinskog dijela sporazuma potrebna je kvalificirana većina koje zasad nema, a za potpunu suspenziju potreban je konsenzus svih država članica.
Za uvođenje sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima također je potrebna jednoglasna odluka država članica.
16:50
prije 6 h
Papa se još jednom oglasio
Papa Lav upozorio je da je budućnost čovječanstva u opasnosti da bude tragično ugrožena zbog ratova koji se vode i sloma međunarodnog prava, u oštrom govoru u Ekvatorskoj Gvineji tijekom afričke turneje po četiri države.
Prvi američki papa, koji je izazvao gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je posljednjih tjedana postao otvoreniji u kritikama, također je osudio kolonizaciju Zemljinih naftnih i mineralnih resursa, za što je rekao da potiče krvave sukobe.
"Sudbina čovječanstva u opasnosti je da bude tragično ugrožena bez promjene smjera i preuzimanja političke odgovornosti te bez poštovanja institucija i međunarodnih sporazuma", rekao je Papa.
U govoru pred predsjednikom Ekvatorske Gvineje Teodorom Obiangom Nguemijem Mbasogouom i drugim političkim čelnicima, poglavar Katoličke Crkve s 1,4 milijarde članova poručio je: "Bog to ne želi."
"Njegovo se sveto ime ne smije skrnaviti voljom za dominacijom, bahatošću ili diskriminacijom. Iznad svega, ono se nikada ne smije zazivati kako bi se opravdali izbori i postupci koji donose smrt", poručio je.
Papa Lav, koji je posjetio Ekvatorsku Gvineju u sklopu posljednje etape ambiciozne desetodnevne afričke turneje, usvojio je tijekom boravka u Africi novi, snažniji stil govora, upućujući oštre osude rata, nejednakosti i globalnog vodstva.
U ponedjeljak je na događaju u Angoli upozorio da mnoge ljude u svijetu "iskorištavaju autoritarni vladari, a varaju bogati".
Lavovi komentari u kojima žali zbog korištenja religije za opravdavanje nasilja odjek su njegovih izjava iz ožujka, kada je rekao da Bog odbija molitve vođa čije su "ruke pune krvi".
Konzervativni katolički komentatori te su opaske protumačili kao usmjerene protiv američkog ministra obrane Petea Hegsetha, koji koristi kršćansku retoriku kako bi opravdao rat protiv Irana.
Lav se posljednjih tjedana profilira kao sve glasniji kritičar tog rata, ističe agencija Reuters.
15:10
prije 7 h
Trump o odnosu Irana prema prosvjednicima: “Ne radimo s najugodnijom skupinom”
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao Iran zbog načina na koji režim postupa prema prosvjednicima, dok se približava rok za postizanje dogovora, prenosi CNN.
“Ne vole to spominjati: 42.000 nenaoružanih prosvjednika, nevinih, nenaoružanih prosvjednika, mnogi od njih su obješeni. Dakle, ne radimo s najugodnijom skupinom ljudi, ali s njima se nosimo vrlo uspješno”, rekao je u intervjuu za CNBC.
Kontekst: Bivši iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei priznao je da su tisuće Iranaca ubijene tijekom više od dva tjedna nemira u zemlji ranije ove godine — za što je okrivio Trumpa, tvrdeći da je “otvoreno poticao” prosvjednike obećavajući im američku “vojnu potporu”.
Trump je upozorio iranske čelnike da će poduzeti “vrlo snažne mjere” ako režim nastavi ubijati prosvjednike.
15:04
prije 7 h
Trump kaže da je vojska “spremna krenuti” ako se ne postigne dogovor
Trump je izjavio da je američka vojska iskoristila razdoblje primirja za obnovu zaliha opreme te da je spremna ponovno pokrenuti napade na Iran ako on to naredi.
“Naoružani smo do zuba”, rekao je Trump za CNBC. “Imamo toliko streljiva, toliko svega… iskoristili smo ovo za obnovu zaliha, a vjerojatno su i oni nešto malo obnovili.
“Spremni smo krenuti. Vojska jedva čeka.”
14:53
prije 8 h
Trump je izjavio da ne želi produžiti primirje te očekuje “sjajan dogovor”
Trump je za američki kanal CNBC govorio o situaciji s Iranom, tvrdeći da iranski dužnosnici “nemaju izbora” nego pregovarati te da očekuje postizanje “sjajnog dogovora”, prenosi Al Jazeera.
Američki predsjednik dodao je da ne želi produžiti primirje, koje istječe u srijedu. “Nemamo baš puno vremena”, rekao je. “Iran se može dovesti u vrlo povoljan položaj ako postigne dogovor.”
14:10
prije 8 h
Diplomacija je “rat bez krvi”, kaže libanonski predsjednik o pregovorima s Izraelom
Predsjednik Aoun branio je odluku o uključivanju u pregovore s Izraelom, rekavši izaslanstvu zastupnika i gradonačelnika iz okruga Jezzine na jugu Libanona da je diplomacija “rat bez krvi”.
U objavi na platformi X, Aoun je rekao da pregovori ne znače “ustupak ili predaju, nego rješavanje problema” te je pozvao Libanonce da stanu uz svoju državu u ovom kritičnom trenutku.
Rekao je da prioriteti svakog sporazuma ostaju jasni: zaustavljanje izraelske agresije, povlačenje Izraela i povratak zarobljenika.
14:10
prije 8 h
Xi: Kina spremna surađivati s Afrikom oko utjecaja američko-izraelskog rata na Iran
Kina je spremna surađivati s afričkim zemljama kako bi se suočila s posljedicama rata koje se prelijevaju na druge regije, rekao je predsjednik Xi Jinping tijekom susreta s predsjednikom Mozambika Danielom Chapom u Pekingu, prenijeli su državni mediji, javlja Al Jazeera.
“Posljedice sukoba na Bliskom istoku utječu na afričke zemlje, a Kina je spremna surađivati s lokalnim [zemljama] kako bi zajedno odgovorile, zajedno promicale mir i zajedno težile razvoju”, rekao je Xi, prema državnoj televiziji CCTV.
Pozvao je Kinu i Afriku da zajednički pozovu na primirje kako bi se okončala neprijateljstva te da potaknu međunarodnu zajednicu na “prakticiranje istinskog multilateralizma”, izvijestio je CCTV.
