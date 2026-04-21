FOTO, VIDEO / Trump najavio produženje primirja s Iranom, ali nastavlja blokadu luka: Vojska je spremna!

Francuski ​predsjednik Emmanuel Macron rekao je ⁠da će pomoći libanonskim ⁠vlastima u pripremi ​pregovora s Izraelom ​čak i ako Pariz ne bude izravno uključen.

Govoreći na zajedničkoj ​konferenciji za novinare s libanonskim premijerom Nawafom ⁠Salamom, Macron je rekao da je za ​Francusku "sporedno" hoće li sjediti za pregovaračkim stolom. Istaknuo je kako je u interesu Libanona da svi pomognu u pregovorima.

Francuska, koja ima duboke povijesne veze s ‌Libanonom, nastojala je igrati ​ulogu u pregovorima, ali ‌naišla je na otpor Izraela i Sjedinjenih Država.

Prekid vatre između Izraela i Libanona stupio je na snagu u petak, ali je i dalje krha