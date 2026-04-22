Papina turneja Afrikom završila dramatično: "Sloboda, sloboda!"

Više od 70 posto stanovništva Ekvatorijalne Gvineje od 1,8 milijuna izjašnjava se kao katolici. Lav, koji je prvi papa u posjetu od 1982., na kraju je jednog od najsloženijih putovanja u inozemstvo u povijesti organiziranih za papu. Prešao je gotovo 18.000 km s 18 letova do 11 gradova u četiri zemlje.