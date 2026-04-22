Ministarstvo zdravstva uvodi veliku reorganizaciju: Evo što se mijenja za pacijente i liječnike

Ministarstvo zdravstva započinje proces izrade vremensko-kadrovskih normativa, s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane.
U tijeku je formiranje radne skupine koja će izraditi prijedlog Pravilnika, kojim će se jasno definirati optimalno vrijeme za pružanje pojedinih zdravstvenih usluga te potreban broj zdravstvenih djelatnika za njihovo kvalitetno i pravovremeno izvršavanje.
Uvođenjem ovih normativa stvorit će se temelji za ravnomjerniju raspodjelu opterećenja među zdravstvenim radnicima, te povećanje sigurnosti i zadovoljstva pacijenata.
Proces izrade normativa provodit će se u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK) i drugim komorama u zdravstvu.
"Hrvatska liječnička komora već od ranije ističe da se učinkovitost rada u javnom zdravstvenom sustavu ne može ozbiljno pratiti bez obvezujućih i stručno utemeljenih vremensko-kadrovskih normativa. Njihovim uvođenjem omogućilo bi se praćenje izvršenja obveza pojedinaca i ustanova te objektivno planiranje kadrova i aktivnosti. Normativi trebaju biti obvezni i primjenjivi u svakodnevnom radu liječnika te predstavljati temelj za ugovaranje zdravstvenih usluga s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. HLK pozdravlja inicijativu Ministarstva zdravstva i iskazuje spremnost aktivno sudjelovati u ovom procesu,” istaknuo je predsjednik HLK, Luetić, dr. med.
Uvođenje vremensko-kadrovskih normativa ključan je korak u nastavku reorganizacije javnog zdravstvenog sustava. Jasno će se znati koliko vremena je potrebno za svakog pacijenta i koliko je ljudi nužno za kvalitetnu skrb.
"Time ciljamo na izazove sustava: preopterećenost liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika, pravedniju raspodjelu posla i bolje upravljanje vremenom čekanja na preglede. Normativi štite i pacijente i zdravstvene radnike, a sustavu donose učinkovitost i kontrolu. Poruka je jasna: uvodimo standard koji vrijedi za sve, bez obzira na lokaciju,” izjavila je ministrica Hrstić.
O svim daljnjim koracima i fazama izrade normativa javnost će biti pravovremeno informirana
