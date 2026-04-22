Orbanov pad probudio je nove nade u Europi, ali neće se sve odblokirati njegovim odlaskom. Evo zašto

"Bilo je zaista depresivno okupljati se na Vijeću za vanjske poslove jer su svi znali da, o čemu god razgovarali, nećemo postići napredak“, rekao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna, osvrnuvši se na "godine i godine“ tijekom kojih je Orbán koristio veto kako bi blokirao mjere podrške Ukrajini.