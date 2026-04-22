U snažnoj eksploziji u Splitu poginula jedna osoba, oglasila se policija

U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije.

Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda.

Jedna je osoba smrtno stradala, objavljeno je noćas dok je policija provodila očevid.

Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.

Jutros se, nakon obavljenog očevida, ponovno oglasila splitska policija.

Nema elemenata kaznenog djela

"Sinoć, 21. travnja 2026.godine nakon zaprimljene dojave o eksploziji u pothodniku u Splitu uspostavljeno je osiguranje i blokada šireg mjesta događaja. Uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika obavljen je očevid na mjestu smrtnog stradavanja jedne osobe. Prema do sada utvrđenim informacijama u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela. Tijelo je prevezeno na patologije kako bi se obavila sudsko medicinska obdukcija", javili su.