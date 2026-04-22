Pojavila se nada za liječenje jednog od najsmrtonosnijih karcinoma – raka gušterače

Jedan od eksperimentalnih lijekova, daraxonrasib, pokazao je značajno produljenje života pacijenata. U kasnoj fazi kliničkog ispitivanja, oboljeli koji su primali ovaj lijek živjeli su u prosjeku više od 13 mjeseci, dok su oni na standardnoj kemoterapiji imali manje od sedam mjeseci. Takav pomak – produljenje života za oko pola godine – u ovom području smatra se iznimno rijetkim. Tvrtka koja razvija lijek navodi i da su nuspojave uglavnom podnošljive.