Mišo Kovač demantirao glasine da jedva preživljava od mirovine: "Živim kao i moja publika, pošteno i skromno"

Legenda hrvatske glazbe Mate Mišo Kovač demantirao je glasine o teškoj financijskoj situaciji i poručuje da živi skromno i pošteno te se time ponosi.
Oglas
Slobodna Dalmacija je, naime, objavila da Kovač "životari u nezavidnoj financijskoj situaciji jer živi od 420 eura mirovine, zbog čega mu prijatelji žele organizirati koncert kako bi štogod zaradio i dostojanstvenije živio".
"U životu nikad nisam ništa molio niti preko novina tražio neku novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da netko želi organizirati nekakav koncert s kojeg bi se prihod uplatio meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele takvo što napraviti poručujem da se mane takvog posla: meni to ne treba niti to želim", rekao je za Jutarnji list pjevač.
Dodao je da ljudi s kojima je dobar znaju da on nikad ne bi dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta. "Živim kako živi i moja publika. Pošteno i skromno. I čast mi je što tako živim", poručio je.
Reagirao je i na napise o njegovoj supruzi Aniti, odnosno navode da je on "sve svoje financije prepustio njoj, a ona je novac investirala u zlatninu, nakit, ogrlice i narukvice". Kovač ističe: "A dijamanti ništa? Tu ne ulaže? Onoga tko je to rekao novinarima može biti sram. Laže!".
"Moja supruga Lidija i ja živimo normalan, miran život. Sretan sam što smo zajedno, što je uz mene žena koju volim najviše na svijetu, koja me skupila i digla na noge u vrijeme kada sam bio polulud zbog smrti svoga sina, koja je pomogla i meni i mojoj kćeri Ivani kada nam je bilo najteže", zaključio je 84-godišnji Mišo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas