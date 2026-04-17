Oglas

"PRVI PUT ČUJEM..."

Mišo Kovač demantirao glasine da jedva preživljava od mirovine: "Živim kao i moja publika, pošteno i skromno"

author
N1 Info
|
17. tra. 2026. 12:24
09. 10. 2008., Zadar - Mate Miso KovacPhoto: Filip Brala/PIXSELL
Filip Brala/PIXSELL

Legenda hrvatske glazbe Mate Mišo Kovač demantirao je glasine o teškoj financijskoj situaciji i poručuje da živi skromno i pošteno te se time ponosi.

Oglas

Slobodna Dalmacija je, naime, objavila da Kovač "životari u nezavidnoj financijskoj situaciji jer živi od 420 eura mirovine, zbog čega mu prijatelji žele organizirati koncert kako bi štogod zaradio i dostojanstvenije živio".

"U životu nikad nisam ništa molio niti preko novina tražio neku novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da netko želi organizirati nekakav koncert s kojeg bi se prihod uplatio meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele takvo što napraviti poručujem da se mane takvog posla: meni to ne treba niti to želim", rekao je za Jutarnji list pjevač.

Miso Kovac.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da ljudi s kojima je dobar znaju da on nikad ne bi dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta. "Živim kako živi i moja publika. Pošteno i skromno. I čast mi je što tako živim", poručio je.

Reagirao je i na napise o njegovoj supruzi Aniti, odnosno navode da je on "sve svoje financije prepustio njoj, a ona je novac investirala u zlatninu, nakit, ogrlice i narukvice". Kovač ističe: "A dijamanti ništa? Tu ne ulaže? Onoga tko je to rekao novinarima može biti sram. Laže!".

"Moja supruga Lidija i ja živimo normalan, miran život. Sretan sam što smo zajedno, što je uz mene žena koju volim najviše na svijetu, koja me skupila i digla na noge u vrijeme kada sam bio polulud zbog smrti svoga sina, koja je pomogla i meni i mojoj kćeri Ivani kada nam je bilo najteže", zaključio je 84-godišnji Mišo.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mate mišo kovač mišo kovač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ