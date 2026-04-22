FOTO, VIDEO / "Trump će odrediti kad završava produženo primirje". Iran zaplijenio dva tankera

Iran je u srijedu izjavio da je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva preko Hormuškog tjesnaca nakon što je na njih i još jedan brod otvorio vatru, u svojim prvim zapljenama od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom u veljači.

Iranska novinska agencija Tasnim povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) ⁠izvijestila je o zapljenama i dodala da je mornarica Garde također upozorila ​da će se svako narušavanje reda i sigurnosti u tjesnacu smatrati "crvenom linijom".

Na brodove otvorena vatra

IRGC je optužio zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima.

Epaminondas, kojim upravljaju Grci, izvijestio je da je na njega otvorena vatra oko 20 nautičkih milja sjeverozapadno od Omana. Brod je pretrpio štetu na zapovjedničkom mostu nakon što je pogođen pucnjavom i raketnim granatama s topovnjače IRGC-a, prema izvorima iz Pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) i pomorske sigurnosti.

Grčki operater Technomar Shipping Inc. potvrdio je napad u izjavi i rekao da je posada na sigurnom.

Nije bilo neposrednih informacija o tome kakav su teret, ako ga je uopće bilo, brodovi prevozili.

Cijene nafte nakon incidenata promijenile su smjer i opet krenule uvis.

Iran uvodi ograničenja u tjesnacu

Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac na južnom kraju Zaljeva nakon američkih i izraelskih bombardiranja Irana 28. veljače, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometovanju.

Iransko brodarstvo je, međutim, većinom ostalo nesputano, dijelom osnaženo jednomjesečnim američkim izuzećem od sankcija izdanim 20. ožujka, koje mu dopušta izvoz sirove nafte i naftnih derivata.

A Washington je otad stao tome na kraj blokadom iranskih brodova koji ulaze i izlaze iz Zaljeva.

Kroz tjesnac obično ulazi i izlazi oko 130 brodova dnevno, a njime se prevozi oko 20% svjetske dnevne opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom.

Broj je pao na oko devet brodova dnevno od početka rata. Onda je porastao na oko 20 tijekom kratkog ponovnog otvaranja koje je Iran najavio, a zatim i opet poništio prošli tjedan, prema podacima tvrtke AXS Marine.

"Najnovije zapljene jasno pokazuju da čak ni 'otvoreni' Hormuški tjesnac nije siguran Hormuški tjesnac za pomorce, brodove i teret", rekao je Peter Sand, glavni analitičar na platformi za obavještajne podatke o oceanskom i zračnom teretnom prometu Xeneti.