Maksimir
S oružjem upali u kuću u Zagrebu. Maloljetnik obranio obitelj
Zagrebačka policija javlja kako se danas rano ujutro na području Maksimira dogodio napad na obiteljsku kuću. Iz policije javljaju kako je 65-godišnjak lakše ozlijeđen.
Danas, 22. travnja oko 4.10 sati na području Maksimira, prema do sad utvrđenom trojica nepoznatih muškaraca ušla su u kuću u kojoj su se nalazili 65-godišnji vlasnik i dvoje članova obitelji, maloljetnik i 62-godišnjakinja, poručili su iz zagrebačke policije.
Odmah po ulasku u kuću fizički su napali 65-godišnjaka i ozlijedili ga uporabom oštrog predmeta. U obrani napada na sebe, jednog je počinitelja uspio odgurnuti od sebe. Tada, jedan od osumnjičenih zaprijetio je vatrenim oružjem i maloljetnom članu obitelji napadnutog koji ga je tada s namjerom obrane, predmetom koji mu je bio nadohvat ruke, udario po glavi nakon čega su svi osumnjičeni pobjegli, dodaju iz PU zagrebačke.
U ovom događaju 65-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, poručuju iz policije.
