Zna se gdje je Vedran Pavlek!

Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, alfa i omega alpskih reprezentacija, i dalje je u bijegu u Kazahstanu.
Hrvatska je zatražila njegovog uhićenje i izručenje jer ga USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura.
Prema informacijama RTL-a, Pavlek je u Kazahstanu, gdje je pobjegao iz Turske. U turskom hotelu mu je policija oduzela određenu dokumentaciju i mobilne uređaje, izjavio je u utorak glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da bi izručenje moglo potrajati. Trajanje postupka ovisi o tome slaže li se osoba s izručenjem, ili će odugovlačiti.
Na popisu svjedoka za Vedrana Pavleka nalazi se stotinjak osoba, a za dva dana će se odlučivati o produljenju istražnog zatvora za četvero osumnjičenih s Pavlekom.
