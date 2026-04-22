ČEKA SE IZRUČENJE

Zna se gdje je Vedran Pavlek!

22. tra. 2026. 20:33
Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, alfa i omega alpskih reprezentacija, i dalje je u bijegu u Kazahstanu.

Hrvatska je zatražila njegovog uhićenje i izručenje jer ga USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura.

Prema informacijama RTL-a, Pavlek je u Kazahstanu, gdje je pobjegao iz Turske. U turskom hotelu mu je policija oduzela određenu dokumentaciju i mobilne uređaje, izjavio je u utorak glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da bi izručenje moglo potrajati. Trajanje postupka ovisi o tome slaže li se osoba s izručenjem, ili će odugovlačiti.

Na popisu svjedoka za Vedrana Pavleka nalazi se stotinjak osoba, a za dva dana će se odlučivati o produljenju istražnog zatvora za četvero osumnjičenih s Pavlekom.

