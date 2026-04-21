Psiholog tvrdi: Jedna stvar u vezi potrebnija je od ljubavi

Ljubav je u središtu pozornosti, ali nova istraživanja pokazuju da ono što zapravo drži parove zajedno je nešto tiše, ali puno važnije.
Psiholog Mark Travers kaže da zamislite da sjedite nasuprot svog partnera - osobe koja vas voli, naporno radi i uvijek je tu. Ipak, unatoč ljubavi, ponekad se osjećate kao da ste sami. Nije da nema ljubavi, već nešto drugo nedostaje.
Većina ljudi bi to nazvala "komunikacijskim problemom", ali psihologija nudi precizniji odgovor: ono što vam najviše treba nije samo ljubav - već da budete viđeni i istinski shvaćeni. Razlika je u tome da je ljubav osjećaj, ali imati nekoga tko vas "vidi i razumije" je praksa, piše Klix.ba.
Možete nekoga duboko voljeti, ali ga i dalje u potpunosti ne razumjeti. S vremenom, ta razlika između ljubavi i pravog razumijevanja postaje izvor distance u vezi.
Studija iz 2024. objavljena u časopisu Journal of Experimental Social Psychology otkrila je da su ljudi znatno zadovoljniji u vezama kada se osjećaju shvaćenima od strane partnera nego kada samo misle da razumiju svog partnera. Drugim riječima: važnije je da se osjećate viđeno, nego da "vidite" drugu osobu.
Zašto se to gubi u vezama
S vremenom, partneri prestaju stvarno promatrati jedno drugo i počinju se oslanjati na pretpostavke. Misle da već znaju što druga osoba misli ili kako će reagirati.
Međutim, ljudi se stalno mijenjaju. Kada partner osjeća da ga drugi vidi kroz "staru verziju njega samog", počinje se osjećati usamljeno čak i unutar veze.
Bliskost i fizička prisutnost nisu isto što i emocionalna povezanost. Možete dijeliti dom, obroke i svakodnevni život, a ipak ne biti emocionalno prisutni jedno za drugo.
PROČITAJTE JOŠ
