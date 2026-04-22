Potpredsjednik SDP-ova Kluba zastupnika Arsen Bauk kod Hrvoja Krešića u Novom danu komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda i izvlačenje novca u sportskim savezima
Oglas
"Nisam impresioniran premijerovom verbalnom i retoričkom kanonadom i što se mene tiče, prije će mi se ruka osušiti nego što ću ponovno dati HDZ-u većinu u Ustavnom sudu", tim je riječima Arsen Bauk komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića kojom je svu "moralnu odgovornost" za neizbor sudaca Ustavnog suda prebacio na SDP.
Ponovio je kako je neodrživa Plenkovićeva teza da sastav Ustavnoga suda mora odražavati parlamentarnu većinu i da "pada vrlo jednostavnoj logici: mandat parlamentarne većine je četiri godine, a sudaca Ustavnog suda osam godina".
Podsjetio je na ranije izbore ustavnih sudaca, pa naglasio kako je prvi pokušaj biranja ustavnih sudaca dvotrećinskom većinom bio je u doba SDP-ove većine, a tada HDZ nije govorio da sastav Ustavnog suda treba odražavati parlamentarnu većinu.
"Nikad se ustavne suce nije biralo proporcionalno broju zastupnika, nikad sastav Ustavnog suda nije odražavao parlamentarnu većinu, a čini mi se da neće ni ovaj put", istaknuo je Bauk.
"Ničija nije gorila do zore"
Njemu osobno ne smeta da ostane parni broj sudaca Ustavnog suda jer misli da su odluke kvalitetnije kad nema jasne većine. Nije mogao procijniiti HDZ-ovu promjenu taktike i objavu imena njihovih kandidat. Naime, kako kaže Bauk, "u dosadašnjim razgovorima uvijek je bio izazov od HDZ-a dobiti informaciju o širem spisku njihove reprezentacije, a sad su promijenili taktiku i prvi izašli s imenima".
Smatra da je sva odgovornost na HDZ-u jer oni diktiraju tempo.
Komentirajući Plenkovićevu izjavu da ministar Ivan Malenica ima potpunu autonomiju u pregovorima, a da je glavni pregovarač opozicije Saša Đujić nema, Bauk je rekao:
"Ako mu je gušt tako vrijeđati političke suparnike i to će jednom doći na naplatu jer ničija nije gorila do zore".
Sportske strasti s financijskim razlozima
Osvrćući se na skandale s izvlačenjem novca u hrvatskim sportskim savezima, istaknuo je da je i sam svjedočio velikim strastima u skobima unutar saveza kad su bili u pitanju financijski interesi.
"Količina strasti koja se unosi u saveze zasigurno je iz financijskih razloga. Problem su manjak internih propoisa i kriterija u raspolaganju sredstvima, manjak kontrole Državne revizije i višak HDZ-ovaca u savezima. Čak je i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša bio premijer HDZ-ove vlade", kazao je Bauk i dodao kako bi se trebalo propisati da politički dužžnosnici ne mogu biti dužnosnici u sportskim savezima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas