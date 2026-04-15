Nicole Kidman postaje doula za smrt: "Možda zvuči malo čudno, ali želim pružiti utjehu"

Australska glumica kaže da ju je smrt majke 2024. godine inspirirala za novi smjer
Nicole Kidman otkrila je svoju sljedeću ulogu: doula za smrt. Australska glumica otkrila je da je u procesu obuke za doulu za smrt, profesionalke koje pružaju emocionalnu, fizičku i psihološku podršku umirućima.
Doula je obično profesionalka koja pomaže majkama tijekom trudnoće i poroda u nemedicinskom svojstvu. Doule za smrt postale su češće posljednjih godina, jedna je nedavno prikazana u epizodi serije The Pitt.
Kidman je publici rekla da je ideja da postane doula za smrt došla nakon što je njezina majka, Janelle Ann, umrla u dobi od 84 godine 2024. godine.
"Možda zvuči malo čudno. Dok je moja majka umirala, bila je usamljena i obitelj joj je mogla pružiti samo toliko. Sestra i ja imamo toliko djece, karijera i poslova, i željele smo se brinuti o njoj jer mog oca više nije bilo, i tada sam pomislila: 'Voljela bih da postoje ljudi na svijetu koji su tu da nepristrano sjede i jednostavno pruže utjehu i brigu'", ispričala je.
"Dakle, to je dio mog razvoja i jedna od stvari koje ću učiti", dodala je, prenosi Guardian.
U rujnu 2024. Kidman je osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu Babygirl na Filmskom festivalu u Veneciji, ali je propustila ceremoniju kako bi bila s obitelji kad joj je majka umrla. Njezin otac, Antony, umro je 2014. godine.
Kidman nije sama u Hollywoodu: oskarovka Chloé Zhao također se školovala za doulu za smrt zbog straha od smrti.
"Cijeli život sam se užasavala smrti. Još uvijek se užasavam", rekla je Zhao za New York Times u siječnju. "I budući da sam se toliko bojala, nisam mogla živjeti punim plućima... I budući da se toga toliko bojim, nemam drugog izbora nego početi razvijati zdraviji odnos s tim, inače bi mi druga polovica života bila preteška. Ne bi trebalo biti toliko strašno da ne mogu ni živjeti", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
