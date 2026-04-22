Divlji lososi pod utjecajem kokaina prelaze veće udaljenosti

Za potrebe studije znanstvenici su uhvatili stotinjak divljih atlantskih lososa iz jezera Vättern u Švedskoj te su ih izložili kokainu i benzoilekgoninu, metabolitu droge koji se stvara u jetri, prije nego što su počeli pratiti njihovo kretanje. A ono je pokazalo da su ribe pod utjecajem kokaina tjedno prelazile 1,9 puta veće udaljenosti od ostalih lososa. Studija je otkrila i da su lososi izloženi metabolitu preplivali 12,3 kilometra više.