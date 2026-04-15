Objavljeni detalji nastavka "Quo Vadis, Aida?", evo tko se priključuje glumačkoj postavi

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić predstavit će detalje filma "Quo Vadis, Aida? - Dio koji nedostaje" na ovogodišnjem Cannes Marketu u sklopu Filmskog festivala u Cannesu i nastaviti prikupljanje sredstava za dovršetak snimanja.
Tvrtka Indie Sales pokrenut će međunarodnu prodaju spomenutog filma na Cannes Marketu. Očekuje se da će projekt biti dovršen u proljeće 2027. Radnja filma "Quo Vadis, Aida?" odvija se neposredno nakon pada Srebrenice 1995. godine, piše Variety.
Aida, koju glumi Jasna Đuričić, primi vijest da su njezini sinovi, koje su odveli pripadnici Vojske Republike Srpske, možda živi i u logoru. Pokreće potragu po izbjegličkom centru, u kojem se nalaze tisuće raseljenih žena. Shvaćaju da im nitko neće pomoći. Predvođene Aidom, suočavaju se s nepravdom i obmanom političkog sustava izgrađenog na tajnim dogovorima s ratnim zločincima.
Regionalnoj glumačkoj postavi pridružuje se britanski glumac Simon McBurney, poznat po filmu "Nemoguća misija - Odmetnička nacija". Prošle godine gostovao je na Sarajevskom filmskom festivalu.
Prethodno je objavljeno da je u ekipi i legendarni irski glumac Liam Cunningham, koji je, između ostalog, glumio u "Igri prijestolja". Tu su i belgijski glumac Arieh Worthalter i njemački glumac Dmitrij Schaad.
Kad je riječ o regionalnoj glumačkoj postavi, trenutno je poznato da će se Jasni Đuričić pridružiti Jasna Žalica i Jelena Kordić Kuret, prenosi Klix.ba.
