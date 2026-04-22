VIDEO / Čudo u Černobilu: Na području koje je i dalje preopasno za ljudski život, pojavio se jedan fenomen

Četiri desetljeća kasnije, Černobil je i dalje preopasan za ljude. No, divlje životinje su se vratile. Vukovi sada lutaju golemim područjem koje se proteže između Ukrajine i Bjelorusije, a smeđi medvjedi su se vratili nakon više od stoljeća. Populacije risova, losova, jelena i čak slobodno lutajućih čopora pasa ponovno su porasle. Przewalskijevi konji, podrijetlom iz Mongolije i nekoć na rubu izumiranja, uvedeni su u zonu 1998. kao eksperiment, piše AP.