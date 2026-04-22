VIDEO / Čudo u Černobilu: Na području koje je i dalje preopasno za ljudski život, pojavio se jedan fenomen

Na kontaminiranom području koje je i dalje preopasno za ljudski život, najdivlji konji na svijetu danas slobodno lutaju.
Diljem černobilske zone isključenja, Przewalskijevi konji - zdepasti, pješčane boje i gotovo nalik igračkama po izgledu - pasu u radioaktivnom krajoliku većem od Luksemburga.
Dana 26. travnja 1986. eksplozija u nuklearnoj elektrani u Ukrajini proširila je radijaciju diljem Europe i prisilila na evakuaciju gradova, raselivši desetke tisuća ljudi. Bila je to najgora nuklearna katastrofa u povijesti.
Četiri desetljeća kasnije, Černobil je i dalje preopasan za ljude. No, divlje životinje su se vratile. Vukovi sada lutaju golemim područjem koje se proteže između Ukrajine i Bjelorusije, a smeđi medvjedi su se vratili nakon više od stoljeća. Populacije risova, losova, jelena i čak slobodno lutajućih čopora pasa ponovno su porasle. Przewalskijevi konji, podrijetlom iz Mongolije i nekoć na rubu izumiranja, uvedeni su u zonu 1998. kao eksperiment, piše AP.
U Mongoliji poznati kao „takhi” („duh”), ovi se konji razlikuju od domaćih pasmina, s 33 para kromosoma, u usporedbi s 32 kod pripitomljenih konja. Njihovo suvremeno ime dolazi od ruskog istraživača koji ih je prvi službeno opisao.
"Činjenica da Ukrajina danas ima slobodnu populaciju ovih konja svojevrsno je malo čudo", rekao je Denis Višnjevski, glavni prirodoslovac u zoni.
"Priroda se relativno brzo i učinkovito oporavlja”, dodao je.
Ta transformacija vidljiva je posvuda. Drveće probija napuštene zgrade, ceste nestaju u šumi, a istrošeni znakovi iz sovjetskog doba stoje uz nakošene drvene križeve na zaraslim grobljima.
Skrivene kamere pokazuju kako se konji prilagođavaju na neočekivane načine. Sklonište pronalaze u raspadajućim stajama i napuštenim kućama, koristeći ih kako bi se zaštitili od lošeg vremena i insekata - pa čak i spavaju unutra. Konji žive u malim društvenim skupinama.
Proglašeni izumrlima u divljini 1969., Przewalskijevi konji preživjeli su zahvaljujući uzgoju u zatočeništvu. Danas globalna populacija broji oko 3000 jedinki zahvaljujući programima ponovnog uvođenja, ističe Florian Drouard iz Nacionalnog parka Cevennes u Francuskoj.
"Riječ je o iznimnom primjeru uspješnog povratka vrste u prirodu", rekao je. "Pokazuje da vrste uzgojene u zatočeništvu, uz pravilnu pripremu, mogu ponovno razviti ponašanja potrebna za život u divljini." Iako su izvorno prilagođeni otvorenim stepama, konji su se pokazali iznenađujuće prilagodljivima te uspijevaju i u djelomično šumovitom okolišu Ukrajine.
