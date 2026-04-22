Novi Princeov singl objavljen na desetu godišnjicu njegove smrti

Prekrasna klavirska balada objavljena je na 10. godišnjicu pjevačeve smrti. Moguće je da će se naći na novom, "nikad prije objavljenom" Princeovom albumu koji će izaći kasnije ove godine.
Prošlo je deset godina otkako nas je napustio Prince, koji je umro 21. travnja 2016. od slučajnog predoziranja fentanilom u dobi od 57 godina. Kako bi se obilježila godišnjica smrti legendarnog glazbenika, objavljen je novi singl "With This Tear".
"Snimljena 1991. u Paisley Parku i novo miksana od strane Chrisa Jamesa, ova pjesma prikazuje Princea u punoj kontroli, pišući, producirajući i izvodeći svaku notu", stoji u opisu na službenim Princeovoj stranici na društvenim mrežama.
"Kasnije ju je snimila i objavila Celine Dion, a pjesma se sad vraća u svom izvornom obliku", dodali su.
Verzija Celine Dion klavirske balade pojavila se na njezinom istoimenom albumu iz 1992. godine, prenosi Euronews.
Reagirajući na Princeovu izvedbu, Dion je na Instagramu napisala: "With This Tear" bio je Princeov dar koji ću uvijek cijeniti. Nosila sam ovu pjesmu sa sobom toliko godina. Sada čuti njegovu verziju, podijeljenu po prvi put, osjećaj je zaista poseban. Celine xx…".
Prema Princeovoj ostavštini, "With This Tear" označava "početak niza neobjavljenih Princeovih snimaka planiranih za objavljivanje ove godine, kao dio nikad prije objavljenog Princeovog albuma". Dodatni detalji nisu objavljeni.
