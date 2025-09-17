Privatni zatvori: Unosan posao iza rešetaka

Jedan od najvećih uspjeha privatnog sektora je zatvor britanske tvrtke Serco u novozelandskom Aucklandu: prema podacima tvrtke samo 13,6 posto zatvorenika ponovno je počinilo kazneno djelo u roku od dvije godine od puštanja, kako su izvijestili lokalni mediji u siječnju. To je manje za 34 posto od postotka u državnim zatvorima i čak niže od stope povratka u Norveškoj od 20 posto, koja se smatra globalnim standardom uspješnosti zatvora.