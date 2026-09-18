OBJAVIO HALMED
Evo koje lijekove Hrvati najviše troše
HALMED je objavio podatke o potrošnji lijekova u Hrvatskoj tijekom 2025. godine, iz kojih proizlazi da je ukupna potrošnja porasla i količinski i financijski u odnosu na godinu ranije.
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Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) navodi da je ukupna potrošnja lijekova u Hrvatskoj u 2025. godini iznosila 1.737,93 definirane dnevne doze na 1000 stanovnika dnevno (DDD/1000/dan), što je povećanje od 6,05 posto u odnosu na 2024. godinu.
Financijski je potrošnja dosegnula 1,94 milijarde eura, odnosno 1.942.565.263 eura prema veleprodajnim cijenama. To je 10,34 posto više nego godinu ranije.
Prema HALMED-u, riječ je o povećanjima koja su u skladu s prosječnim godišnjim rastom potrošnje u razdoblju od 2021. do 2025. godine. U tom razdoblju bilježi se kontinuiran rast bez velikih odstupanja od prosječnih vrijednosti.
Koji se lijekovi najviše troše?
Najveća potrošnja prema DDD/1000/dan zabilježena je u skupini lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sustav. Slijede lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te lijekovi koji djeluju na živčani sustav.
Takav se poredak, navodi HALMED, ponavlja već nekoliko godina. Među pojedinačnim lijekovima najveću potrošnju prema DDD/1000/dan imao je kolekalciferol, odnosno vitamin D.
Slijede atorvastatin, inhibitor HMG-CoA reduktaze, pantoprazol, inhibitor protonske crpke, rosuvastatin, hipolipemik, acetilsalicilna kiselina, inhibitor agregacije trombocita, te diazepam, anksiolitik.
Isti su lijekovi istim redoslijedom bili na vrhu i 2024. godine.
Najveća financijska potrošnja na lijekove za zloćudne bolesti
Kada je riječ o financijskoj potrošnji, na prvom su mjestu lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori. Nakon njih slijede lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te lijekovi koji djeluju na živčani sustav.
Pojedinačno je najviše novca potrošeno na pembrolizumab, monoklonsko protutijelo, i to 110,8 milijuna eura.
Slijede daratumumab, također monoklonsko protutijelo, te enzalutamid, blokator androgenih hormona.
HALMED navodi da među prvih 25 lijekova prema financijskoj potrošnji njih 13 pripada skupini monoklonskih protutijela ili inhibitora protein kinaza, odnosno novim, pametnim i skupim lijekovima.
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